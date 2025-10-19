La iglesia que brilla con luz propia a la sombra del Pilar en Zaragoza

La magnificencia de la plaza del Pilar con su gran riqueza arquitectónica no sería tal sin la «humilde» presencia de la iglesia de San Juan de los Panetes cerrando la plaza al oeste, junto a la Fuente de la Hispanidad y el Torreón de la Zuda. Antes de la gran reforma de apertura de la plaza del Pilar, al recinto del templo se accedía a través de una puerta desde la antigua plaza Huesca.

Sus orígenes se remontan a los primeros siglos de la ciudad cuando se levantó en el solar que había pertenecido a la Orden Militar del Hospital de San Juan de Jerusalén un templo románico dedicado a San Juan aprovechando parte de las piedras de la vieja muralla romana. Un devastador incendio durante el siglo XVI dejó tan maltrecha la edificación que se decidió construir una nueva. De edificio románico tan solo quedó uno de los tres únicos crismones románicos que se conservan en Zaragoza, junto al que se encuentra en la fachada principal de la basílica de Nuestra Señora del Pilar y el del Monasterio del Santo Sepulcro.

Las obras de la nueva iglesia concluyeron en 1725 y de ella destaca su torre octogonal de ladrillo del siglo XVI que presenta una visible inclinación hacía la basílica, pero que ha resistido el paso de los siglos convirtiéndose en icono de la iglesia. Todavía sufriría el templo otro gran incendio en 1935 que acabó con el arte de su interior y prácticamente con todos sus retablos, excepto el de la representación de un calvario del siglo XVI que se encuentra en el ábside. En su historia reciente, una de las actuaciones que le dotó de mayor carácter fue la renovación de la escalinata ampliando sus dimensiones de lado a lado de la iglesia y que hoy sirve de podio al templo.

La curiosa denominación «de los panetes» se debe a los pequeños panes que antaño se ponía en su puerta a los más desfavorecidos. La iglesia de San Juan de los Panetes fue declarada Monumento Nacional en 1933 y en 2002 se completó la declaración originaria de Bien de Interés Cultural.