La Lonja, el epicentro comercial de la Corona de Aragón en Zaragoza

La Lonja de Mercaderes es el edificio civil más importante del siglo XVI en Aragón (etapa constructiva 1.541-1.551)

Imagen de La Lonja 1878

Imagen de La Lonja 1878 / Archivo GAZA

Representa uno de los mejores ejemplos de la arquitectura renacentista peninsular. El inicio de su construcción en 1541 fue a iniciativa del Concejo de la ciudad e impulsada por el arzobispo Hernando de Aragón, miembro de la Familia Real, para albergar las relaciones entre comerciantes que, hasta la fecha, se efectuaban alrededor del atrio de la Seo y otras iglesias de la ciudad.

De hecho, fue el entorno de la Seo el lugar elegido para su construcción, entonces compuesto por una gran manzana de edificios, y se erigió en concreto en un ángulo de la antigua plaza de plaza, y en su parte trasera se encontraban las Casas de la Ciudad, el ayuntamiento de la época. Su completa visión por los cuatro costados tuvo lugar con la gran reforma de la plaza a mediados del siglo XX, uniéndose como edificio singular a la gran plaza del Pilar. Su diseño, de planta rectangular y tres alturas, fue obra de Juan de Sariñena, que tomó como ejemplo las lonjas de Mallorca y Valencia. El diseño del interior se atribuye a Gil Morlanes «El Joven», que utilizó una decoración más tradicional y gótica creando un gran salón cubierto por bóvedas de crucería. Se trata de un espacio amplio de una sola altura sustentado por columnas jónicas aragonesas.

En el año 1979, y como una de las primeras medidas culturales que adoptó el primer ayuntamiento democrático de la ciudad, se decidió que La Lonja se dedicara exclusivamente al acogimiento de exposiciones temporales. Con ello se lograba abrir a toda la ciudadanía de manera permanente el edificio, así como equipar a la ciudad con un magnífico espacio para la realización continua de exposiciones.

La Lonja acogió uno de los actos más importantes del siglo XX para Aragón como fue la sesión constitutiva de la I legislatura, tras las primeras elecciones autonómicas de la comunidad aragonesa, el 20 de mayo de 1983.

Desde 1931 es Bien de Interés Cultural y en 2002 se completó la declaración originaria como tal por parte de Patrimonio Cultural Aragonés. Situado en la parte trasera del edificio se encuentra la famosa estatua del Caballito inaugurada en 1991, obra de Francisco Rallo, en homenaje al trabajo del fotógrafo Ángel Cordero.

