Pistoletazo de salida a un maratón de obras que transformará Zaragoza

Mañana, 20 de octubre, comenzarán las obras de reforma integral del Coso y la plaza San Miguel. Los trabajos empezarán en este último ámbito y allí estarán las máquinas trabajando seis meses. Pero más allá de esta intervención, lo que empieza mañana es una carrera por ejecutar toda una serie de obras anunciadas en los últimos meses por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que transformarán parte del entramado urbano de la capital aragonesa.

Y es que la de San Miguel y el Coso es una de las reformas más significativas, sí, pero la gran reforma que va a transformar la ciudad en su conjunto, por lo que supone, también va a comenzar próximamente. Se trata de la reurbanización de la pastilla de los suelos del Portillo, unos trabajos que se prolongarán durante 13 meses, hasta enero de 2027. Misma fecha de finalización que en el caso de Coso y San Miguel. Solo estas dos obras van a conllevar importantes afecciones, la cosa es que no van a venir solas.

En el caso del Coso y San Miguel, se ha previsto que los trabajos se desarrollen en cuatro fases diferentes, cada una de las cuales contará con su propio plan de movilidad específico. En esta primera, las líneas de bus afectadas son la 29, 30, 38, 39, 40 y el nocturno N5. Todas modificarán sus recorridos para esquivar las zanjas. Pero más allá, los ciudadanos también van a tener que acostumbrarse a los ruidos, el polvo y las molestias propias de unas obras que, por otro lado, traerán consigo un bien mayor: calles listas a estrenar (y a pocos meses de las elecciones).

A la alcaldesa y a su equipo no se les escapa que, durante los próximos meses, tendrán que lidiar con quejas de comerciantes y vecinos. Por eso llevan semanas preparando el terreno y asegurándose de que la comunicación será fluida para que, por lo menos en ese aspecto, tengan las espaldas cubiertas. La experiencia, hasta ahora, ha sido positiva. Y si no que les pregunten a los vecinos de la avenida Navarra. Esta arteria del barrio de Delicias lleva en obras prácticamente desde hace cuatro años, con un compás de espera entre el final de la fase 1 y la fase 2, pero a día de hoy los vecinos poco tienen que objetar ante los resultados. Claro está, dicho sea de paso, que quizá la reforma de la avenida Navarra era más necesaria y por tanto, más satisfactoria, que la del Coso.

La reforma de la avenida Navarra, por cierto, está prevista que termine el próximo mes de noviembre si se cumplen con los plazos previstos, aunque debido a los imprevistos meteorológicos de los últimos meses (calor extremo y lluvias torrenciales) es posible que se retrasen un poco dado el estado actual de los trabajos.

Sea como fuere, el final de las obras en la avenida Navarra coincidirá en el tiempo con el inicio de las obras en el Portillo, unos trabajos que no solo incluyen la reurbanización del solar que ahora es un descampado, sino que van a suponer también la transformación de todas las calles de sus alrededores. Escoriaza y Fabro, por ejemplo, pasará a tener tres carriles y se cambiará de sentido, mientras que Anselmo Clavé ganará otros tres carriles. Todo con el objetivo de desviar el tráfico en el centro y desplazar el segundo cinturón desde los paseos María Agustín y Pamplona hacia el paseo Goya y Tenor Fleta, un movimiento previo y necesario antes de que, en el siguiente mandato, si Chueca repite, se acometa la remodelación del eje María Agustín-Pamplona-Constitución.

Pero eso es futuro y el Gobierno municipal bastante va a tener en los próximos meses con gestionar lo que ya tiene entre manos. A las reformas del Portillo, la avenida Navarra y la plaza San Miguel se suman muchas otras que también van a comenzar en breve, como la reforma integral de la avenida Valencia, cuyo inicio está previsto también para este año. En este caso, a las afecciones que causarán unas obras que obligarán a desviar el tráfico entre el centro y Delicias se unen a los problemas que generarán las máquinas que trabajen en el Portillo, ya que ambos emplazamientos están pegados. Quizá por eso mismo el Gobierno municipal haya acompasado ambas actuaciones, para matar dos pájaros de un tiro y evitar que los vecinos de la zona tengan que soportar dos obras a lo largo de más tiempo. Mejor las dos a la vez.

Pero la cosa no queda ahí. Aunque ya está abierta a la circulación, la avenida César Augusto sigue en obras, si bien su ejecución no depende del ayuntamiento sino de la empresa que gestiona el aparcamiento subterráneo y a la que se obligó a sustituir la losa superior del estacionamiento.

Y en 2026 se reformarán otras dos importantes calles que, aunque vayan a tener sus afecciones más localizadas, también van a suponer un estrés importante para los vecinos y, por tanto, para los trabajadores municipales. Se trata de las obras de remodelación de Pedro Cerbuna, la calle por excelencia de la City, y de Doctor Iranzo, una de las principales arterias de Las Fuentes. A estas se unen otras vías menores ya anunciadas como la calle Utrillas y Gil Morlanes.

Así, en los próximos meses, el Gobierno municipal de Chueca va a exponer su músculo inversor como pocas veces antes se había visto. Es lo que tiene contar con uno de los mayores presupuestos de la historia de la ciudad. En total son unos 30 millones de euros que el ayuntamiento está destinando o va a destinar en los próximos meses a transformar las calles de la ciudad, a los que hay que sumar los casi 30 que cuestan las obras del Portillo y que financia Zaragoza Alta Velocidad, pero a cambio la capital aragonesa va a estar patas arriba durante el año que viene.