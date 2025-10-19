Se vende acogedor piso en un popular barrio de Zaragoza por menos de 162.000 euros: "Ideal para invertir"

La vivienda es uno de los temas más candentes en toda España. Cada vez son más los ciudadanos los que tienen serios problemas para poder pagar un alquiler o la entrada para una hipoteca. La situación es todavía más crítica en las grandes ciudades del país como Barcelona o Madrid donde los más jóvenes se ven obligados a gastar más de la mitad de su sueldo para compartir casa con otras personas de su misma índole.

Zaragoza parece haberse librado por ahora de los efectos de esta crisis inmobiliaria a la que nadie todavía le ha encontrado solución. El precio de la vivienda nueva y segunda mano no ha parado de subir en los últimos meses, pero a la vez la compra-venta también se ha disparado. Hay algunos barrios que se han puesto de moda últimamente como Valdefierro, Miralbueno o Arcosur, una de las zonas más interesantes de toda España para invertir en vivienda según Gonzalo Bernardos, una de las eminencias económicas de toda España.

Echando un vistazo a cualquier portal inmobiliario es casi imposible encontrar una vivienda nueva en Zaragoza por menos de 300.000 euros a no ser que sea VPO. Además, el alquiler también ha subido en todos los barrios y poder hacer frente a una tarifa mensual tan alta para una persona sola es algo realmente complicado. Sin embargo, en la capital aragonesa todavía se encuentran algunas grandísimas ofertas de compra de viviendas de segunda mano en barrios de toda la vida que quieren vivir una segunda juventud con la llegada de nuevos negocios.

"Ideal para primera vivienda"

Dentro del portal tucasa.com hemos encontrado una muy buena oferta para poder comprar un acogedor piso en La Almozara por menos de 161.000 euros. Se trata de un inmueble de 60 metros cuadrados con dos habitaciones, un luminoso salón y un baño. La casa está situada en la calle Ribagorza a pocos metros de la popular Puerta Sancho en una zona muy tranquila de La Almozara. Una de las dos habitaciones es ideal para una pareja mientras que la otra es de menor tamaño, preparada para el más pequeño de la casa o también se puede transformar en una oficina para teletrabajar.

Dormitorio de la vivienda a la venta en La Almozara / TUCASA.COM

La cocina cuenta con todo lo necesario para poder elaborar recetas de todo tipo mientras que el baño tiene bañera, que se podría transformar fácilmente en plato de ducha. Este bonito piso de La Almozara es un tercero con ascensor y se vende por 161.000 euros completamente amueblado. La vivienda cuenta con calefacción mediante radiadores eléctricos y un split de aire acondicionado en el salón para tu confort en todas las estaciones, además de ventanas Climalit con mosquiteras (excepto en el dormitorio principal) que garantizan un buen aislamiento. Su luminosidad y buena distribución hacen de este hogar un espacio muy agradable y práctico para el día a día.