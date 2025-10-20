El ayuntamiento defiende que Zaragoza Vivienda no está siendo investigada por la Fiscalía europea por Aloy Sala

El Ayuntamiento de Zaragoza defiende que la empresa municipal de vivienda, Zaragoza Vivienda, no está siendo investigada por la Fiscalía europea por las ayudas a la rehabilitación del conjunto de Aloy Sala. Así lo ha concretado José Miguel Rodrigo, concejal delegado de este ramo, que ha avanzado en la Comisión de Urbanismo de este lunes que la empresa pública celebrará un consejo extraordinario para mostrar toda la información conocida sobre el tema.

Rodrigo, interpelado por Zaragoza En Común, ha asegurado que esa reunión extraordinaria tendrá lugar "antes del 7 de noviembre". El concejal ha defendido que "no hay un proceso de investigación por parte de la Fiscalía europea" y ha concretado que en el seno de Zaragoza Vivienda "no se conoce la razón por la que la Fiscalía ha solicitado la documentación". Ha ratificado que "no está siendo investigada" y ha esgrimido que "la documentación oficial nunca habla de malversación o fraude", términos que ha puesto en la boca de "un vecino descontento por las ayudas que no le han llegado".

Sobre los avances en el caso, Rodrigo ha concretado que "no se recibe ni un solo requerimiento desde el 10 de julio" y ha mostrado su "respaldo absoluto" a los trabajadores de la sociedad municipal.

ZeC pide transparencia y no favorecer a fondos de inversión

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha denunciado "la falta de transparencia" en torno al caso y ha pedido más explicaciones a Zaragoza Vivienda. Para Domínguez, los vecinos de Aloy Sala tienen "razones para sentirse defraudados", ya que algunas comunidades han destinado dinero para la rehabilitación pensando que iban a recibir esas subvenciones. También ha dicho el de ZeC que los vecinos estarán "descontentos porque ha desaparecido la oficina de la rehabilitación".

Domínguez también ha señalado que la fase 2 de este programa de rehabilitaciones no se está llevando a cabo y ha criticado como "chocante" que "el principal beneficiado de esa segunda fase sea un fondo de inversión". "No hay criterio social", ha lamentado el concejal de ZeC, que ha señalado que el equipo de Gobierno que lidera Natalia Chueca "ha defraudado a los vecinos".

En su respuesta, José Miguel Rodrigo ha llevado la contraria a ZeC y ha dicho que los vecinos de Aloy Sala sienten "agradecimiento" por el proceso llevado a cabo. "Se tomó esta decisión con la mejor de las intenciones", ha resumido Rodrigo, que ha recordado que el fondo de inversión al que ha hecho referencia Domínguez en su intervención mostró "el compromiso de aportar 35 viviendas al programa Alza". Para Rodrigo, el sentir general sobre el asunto de Aloy Sala es "positivo y favorable" y las críticas son parte de "una posición unipersonal" de un vecino.