El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha ofrecido "tres o cuatro posibilidades" a la DGA para el nuevo Royo Villanova

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha ofrecido "tres o cuatro posibilidades" al Gobierno de Aragón para emplazar el nuevo Hospital Royo Villanova. Así lo ha confirmado este lunes Víctor Serrano, concejal de Urbanismo del consistorio zaragozano, durante la comisión del ramo y como respuesta a una interpelación del PSOE. Los socialistas siguen sin ver con buenos ojos la construcción del nuevo centro hospitalario y califican de "imposible" el llevarlo a cabo en el próximo lustro.

"Se han mantenido conversaciones desde principios de este año", ha defendido Serrano, que ha asegurado que "se ha puesto un catálogo de suelos que consideramos más adecuados para que el Gobierno de Aragón decida dónde hacer el nuevo hospital". En una segunda intervención, el concejal ha precisado que ese catálogo se limita ahora a "tres o cuatro posibilidades".

Serrano ha insistido en que la decisión "corresponde solo al Gobierno de Aragón" y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "no lo va a poner en cualquier sitio". Sobre las parcelas ofrecidas a la DGA, que Serrano no ha precisado su ubicación, sí que ha adelantado que son "adecuadas" en aspectos como "la obra urbanizadora, la movilidad o el plan general". Sobre esto último, el concejal ha defendido "la coordinación entre las instituciones" y ha dicho que en estos momentos "no se prevé una modificación del Plan General de Ordenación Urbana".

El PSOE insiste en la ampliación del actual equipamiento

Horacio Royo, portavoz del PSOE en la comisión, ha recordado al consistorio que para construir el nuevo Royo Villanova "hay que poner un suelo". Se ha preguntado "dónde se va a construir" y ha pedido "poner los bueyes delante del carro", ya que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, admitió que la propia DGA todavía no ha decidido el lugar del hospital, pese al anuncio del presidente autonómico, Jorge Azcón, en el último debate sobre el estado de la comunidad.

"El plano de la ciudad nos dice que no hay grandes espacios para construir un hospital", ha aseverado Royo, que ha asegurado que es "imposible" levantar el nuevo centro en los cinco años que se marca el Ejecutivo autonómico. "Un nuevo hospital tiene mucha complejidad", ha insistido el portavoz socialista, que ha solicitado "transparencia y diálogo" por parte del Gobierno municipal para tomar las decisiones. Por su parte, el PSOE se ha mostrado firme en la opción de ampliar el actual Royo Villanova y ha exigido al PP "no dejar caer" esa propuesta.