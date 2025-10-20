Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: "Una excelente oportunidad"

El establecimiento está en manos de Ramón Gracia desde 2021, quien deja el local para embarcarse en un nuevo proyecto

El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: "Una excelente oportunidad" / ASOCIACIÓN CAFÉS Y BARES

Laura Rabanaque

Zaragoza

Los barrios de Zaragoza están llenos de vida gracias a los bares y comercios que suben su persiana cada día. Estos locales son un punto de encuentro para los vecinos, lugares donde se estrechan lazos, se comparten inquietudes y se disfruta de momentos únicos. Algunos barrios, además, conservan su esencia de pueblo que los hace especiales. Es el caso dela urbanización Torres de San Lamberto, situada a las afueras de Zaragoza, junto a la carretera de Logroño.

La urbanización Torres de San Lamberto, conocida en sus inicios como el "poblado americano", fue construida en 1957 para alojar a los militares estadounidenses que trabajaban en la base americana de Zaragoza. Este barrio se caracteriza por su arquitectura de estilo californiano, con viviendas rodeadas de zonas verdes, similar a las urbanizaciones de Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, las casas de Torres de San Lamberto se han llenado de familias que llevan allí toda la vida, aunque también llega gente nueva atraÍda por la tranquilidad y el entorno. De hecho, la oferta de viviendas en esta zona es amplia, con chalés de unos 300 metros cuadrados, grandes jardines y precios que rondan el medio millón de euros.

El establecimiento está situado en una zona de actividad.

El establecimiento se encuentra en funcionamiento y en perfectas condiciones. / ASOCIACIÓN CAFÉS Y BARES

Un barrio con esencia de pueblo

Hoy, la urbanización es un oasis residencial en medio de la ciudad, donde también se han asentado comercios y servicios. Torres de San Lamberto cuenta actualmente con dos bares: el Badulaque, un clásico de toda la vida, y el Entre Dos, situado en una zona muy animada, cerca del Colegio Alemán y de una iglesia muy concurrida. Este último, antiguo Dorondón, busca actualmente dueño.

El actual gerente, Ramón Gracia, explica que el bar está en perfectas condiciones, listo para entrar a trabajar, y cuenta con una clientela fija y fiel. “El ambiente del barrio es muy parecido al de un pueblo. Hay mucha más gente de la que parece, y muchos hacen vida aquí. Vienen al vermut, al tardeo…”, detalla.

Con amplia experiencia en hostelería, Gracia tomó las riendas del local en 2021, tras un traspaso por jubilación, y ahora ha decidido emprender un nuevo proyecto junto a su pareja, “más grande y con otras expectativas”. Aunque en un principio barajó mantener el Entre Dos, finalmente ha optado por su traspaso.

Una oportunidad para emprendedores

Uno de los aspectos más atractivos de la oferta es que existe la opción de alquiler a un precio muy asequible y la posibilidad de compra del local. El traspaso es negociable, y la información se facilita de forma presencial.

Existe la opción de alquiler o compra del local.

Existe la opción de alquiler o compra del local. / ASOCIACIÓN CAFÉS Y BARES

Según explica Gracia, se trata de “una excelente oportunidad para quienes buscan un negocio hostelero consolidado en un entorno residencial con más de 3.000 vecinos”, y asegura que “la oferta de venta es muy buena”.

En la oferta, compartida por la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, se especifica que el local cuenta con licencia definitiva y una superficie de 84 m². Dispone de capacidad interior para 10 mesas bajas, cocina totalmente equipada con salida de humos, dos aseos y la posibilidad de solicitar terraza con plataforma.

Para más información y contacto, los interesados pueden dirigirse a Ramón (teléfono 607 333 678).

