Llega la campaña 'Volveremos especial obras': esta es la ayuda que el ayuntamiento dará a los comercios situados en las calles afectadas

El último cuatrimestre del año 2025 se va a convertir en una de las etapas con mayor dinamismo del programa Volveremos, especialmente en la ciudad de Zaragoza. Después de la Vuelta al Cole y la campaña especial de ACOMZA en las tiendas de muebles, llega la 'Campaña especial obras', que se destina a los comercios adheridos en las calles que se han visto afectadas por estos trabajos de mejora y cuya primera y única experiencia se remonta a 2022.

Volveremos 'Operación especial obras', una campaña específica del Ayuntamiento de Zaragoza, regresa los días 22, 24, 29 y 31 de octubre. El consistorio añade esta herramienta junto a las bonificaciones del IBI y del IAE y las ayudas directas de 400 euros al mes a los negocios en estas calles en obras como una estrategia de respaldo al tejido de microempresas, autónomos y pymes y cumpliendo con sus demandas.

El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha elogiado "la flexibilidad de este recurso que es Volveremos, que nos demuestra las enormes posibilidades que podemos encontrar, con un impacto directo para los comercios y negocios de calles que han tenido que pasar unos meses conviviendo con estas actuaciones a las puertas de sus locales".

Ha resaltado que "esta campaña que hoy es puntual, se va a afianzar como estructural porque nuestra voluntad seguirá siendo la de renovar el casco urbano, aplicando a la vez todas las soluciones para que los vecinos y los locales comerciales amortiguen el impacto de las obras lo más posible".

Durante los cuatro días que durará esta campaña, el consistorio plantea un 15% de saldo de cada ticket de compra en los negocios adheridos al programa Volveremos en esas calles concretas: Avenida de Navarra, Conde Aranda, César Augusto y la calle Escuelas. Otra de las peculiaridades de esta iniciativa es la ausencia de un presupuesto limitado, de manera que será el volumen de ventas asociadas con esta aplicación movil el que marcará la dotación necesaria.

El último cuatrimestre de 2025 va a acumular diversas campañas en Zaragoza, tanto las que se desarrollan integradas con el resto de municipios a nivel autonómico, como las propias de la ciudad. A finales de agosto y principio de septiembre se desarrolló La Vuelta al Cole, que generó 18,7 millones de euros en tickets. Posteriormente tuvo lugar la campaña privada de los vendedores de muebles, ACOMZA, que facturaron un millón de euros en las dos semanas de duración en el mes de septiembre.

Un mes después, el Ayuntamiento de Zaragoza lanza esta fase destinada a comercios afectados por obras de larga duración en las calles y todavía quedará, al menos, una gran campaña hasta final de año, esta vez conjuntamente con el Gobierno de Aragón.