Mapa con las nuevas paradas de los buses urbanos afectados por la reforma del Coso y la plaza San Miguel
Las líneas 29, 30, 38, 39, 40 y el nocturno N5 modifican su habitual recorrido por los trabajos que han comenzado este lunes
El tráfico en el centro de Zaragoza ha cambiado completamente para los próximos meses con el inicio de las obras de reforma del Coso y la plaza San Miguel. Las máquinas han invadido este nexo de unión entre el centro de la capital aragonesa y barrios como Las Fuentes, San José o La Magdalena obligando a varias líneas de bus urbano a modificar su habitual recorrido.
Las dudas de los usuarios habituales del bus urbano han sido tema de conversación en los alrededores de la plaza San Miguel esta mañana porque las obras han obligado a suprimir y poner nuevas paradas.
Las líneas de bus afectadas por las obras y por tanto se ven obligadas a modificar su recorrido del centro de Zaragoza son la 29, 30, 38, 39, 40 y el nocturno N5. Estos buses afectados no circularán los próximos meses por el Paseo Independencia por donde sí seguirán haciéndolo por ahora las líneas 21, 22, 32 y 35.
Avanza ha explicado a través de su página web cómo queda el recorrido de las citadas líneas de bus. Las más afectadas son sin duda el 29 y el 39 que circulaban por el Coso Bajo en sentido a San Gregorio y volvían a Camino Las Torres y Venecia por Don Jaime y Coso. A partir de ahora, recorrerán Echegaray y Caballero, Alonso V, Asalto y Miguel Servet.
Por otro lado, el 30, 38, 40 y N5 olvidarán por un tiempo su recorrido habitual por San Miguel, Coso, Plaza España e Independencia para circular por Paseo La Mina y Constitución. La reestructuración temporal de las líneas ha obligado a suprimir estas paradas tal como recuerda Avanza:
- Plaza San Miguel: Líneas 29, 38, 39 y 40
- Coso 188: Líneas 29 y 39
- Don Jaime/Plaza La Seo: Líneas 29 y 39
- Coso 80: Línea 29
- Plaza San Miguel: Líneas 29, 30, 39 y N5
- Plaza Ariño: Línea 39
- Coso 62: Líneas 38 y 39
- Plaza Aragón 1: Líneas 30 y N5
- Plaza España: Líneas 30 y N5
- Paseo Independencia 25: Línea 38
- Plaza San Miguel 5: Línea 38
- Coso/Teatro: Línea 38
- Paseo Independencia 24: Línea 38
- Plaza España: Línea 40
- Plaza Aragón/Capitanía: Línea 40
Nuevas paradas por las obras
Mientras, el transporte público de Zaragoza cuenta con un nutrido número de paradas habilitadas para los usuarios de estas líneas afectadas por la reforma del Coso y la Plaza San Miguel.
- Asalto/Heroísmo 10: Líneas 29 y 39
- Asalto/frente Heroísmo: Líneas 29 y 39
- Echegaray y Caballero/Puente del Pilar : Líneas 29 y 39
- Echegaray y Caballero 112: Líneas 29 y 39
- Alonso V/frente 11: Líneas 29 y 39
- Paseo La Mina 15: Líneas 38 y 40
- Constitución 33: Líneas 38 y 40
- Constitución 11: Líneas 38 y 40
- Constitución/Patio de La Infanta: Líneas 30, 38 y N5
- Paseo La Mina/Centro Mayores: Líneas 30, 38 y N5
