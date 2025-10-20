El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores

Hace más de tres años, la piqueta llegó al barrio de Valdefierro para demoler uno de sus edificios históricos, el antiguo centro de menores del Buen Pastor. Este reformatorio, abierto en la década de los 40, cerró sus puertas a principios de siglo y entre 2012 y 2022 quedó totalmente abandonado. Los vecinos del barrio pasaron años reclamando dar un uso al equipamiento, y las instituciones optaron finalmente por derribarlo. En sus lindes, una parcela de 44.000 metros cuadrados, se ultiman en este momento las obras del complejo residencial de mayores, valoradas en 26,4 millones de euros y que ejecuta OHLA.

Fuentes de la DGA, impulsora de un proyecto heredado del anterior Ejecutivo de Javier Lambán, aseguran que la previsión actual es que finalicen en el próximo verano. En el complejo habrá varios edificios. Por un lado, la residencia de mayores, con capacidad para 100 plazas dividas en diez unidades de convivencia, con la mayoría de habitaciones individuales. También habrá un centro de día, con 40 plazas, así como 60 viviendas tuteladas en otros dos bloques contiguos, en su mayoría de un dormitorio, aunque habrá 13 que contarán con dos.

El entorno también incluirá oficinas, despachos asistenciales con médicos y enfermeros y espacios complementarios que abarcarán espectros tan amplios que van desde la formación hasta la rehabilitación, la fisioterapia e incluso la peluquería. En síntesis, un mini barrio en el que los mayores puedan disfrutar.

Pero la revitalización de este entorno no se verá únicamente en el nuevo y flamante complejo residencial. A apenas unos metros, en la parte trasera del antiguo reformatorio y junto a la calle Laki, la constructora zaragozana Lobe levantará 323 nuevas viviendas, en su inmensa mayoría de protección oficial (VPO), aunque habrá 56 que cederá al Gobierno de Aragón para que las destine a alquiler social. Este medio centenar de pisos forman parte de la propia adjudicación, que estaba valorada en más de 10 millones de euros y que se saldó con el pago en especie. Es decir, Lobe las construye y, a cambio, se las cede al Ejecutivo autonómico.

Parcela donde Lobe construirá 323 viviendas, la mayoría protegidas, junto a la residencia. / Jaime Galindo

En cualquier caso, estas obras todavía no han empezado, pese a que los carteles de la constructora llevan tiempo en el vallado de la parcela. En ese sentido, todavía faltan por resolverse algunos trámites burocráticos para que las máquinas puedan llegar al terreno, que en principio estarán listos de aquí a final de año. La previsión, por tanto, es poder comenzar con la construcción de las 323 viviendas antes de que empiece el próximo verano, estando listas para finales de 2028. Al tratarse de pisos de protección oficial, todavía no han podido ser comercializados, aunque la lista de espera es enorme. En enero de 2024, de hecho, ya había más de 700 personas apuntadas.

Estas dos intervenciones ayudarán pues a seguir completando la cicatriz urbana que todavía existe en esta parte de Valdefierro, en el límite con el corredor verde y con el barrio Oliver, junto a la avenida Manuel Rodríguez Ayuso y cerca del Alcampo de Los Enlaces. En ese mismo entorno, hogar antaño de industrias y empresas que poco a poco han ido desapareciendo, se han ido recalificando en los últimos años terrenos para construir nuevas urbanizaciones. El último caso se ha dado en la antigua Casa y Confort, con un expediente ya iniciado para cambiar la calificación de sus usos de productivo a residencial y así poder edificar en el futuro 84 nuevas viviendas, en este caso libres.