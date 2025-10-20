Objetivo 2035: el Gobierno de Aragón invertirá 20 millones para impulsar las primeras 1.000 viviendas en Arcosur

Impulso histórico a Arcosur. El Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la junta de compensación han firmado este lunes un convenio para terminar de urbanizar el barrio en cinco años, para 2031, y facilitar la construcción de las 17.000 viviendas que faltan en la próxima década. Será en 2035 pues cuando, si se cumplen las previsiones, habrá 70.000 habitantes en la zona, a la que las partes se comprometen dotar de los equipamientos y servicios públicos necesarios.

El protocolo ha sido rubricado en los jardines del Pignateli, sede del Ejecutivo autonómico, por el presidente Jorge Azcón, la alcaldesa Natalia Chueca, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, y el presidente de la junta de Arcosur, Juan Sáez. Nombres que reflejan la importancia que se le da a un acuerdo que supone la macrooperación urbanística más importante en la comunidad desde la construcción del Actur a finales del siglo pasado, adelantada por este diario el pasado mes de mayo. En ese sentido, el convenio tiene dos direcciones, independientes pero relacionadas entre sí.

La primera, completar la urbanización del barrio en cinco años. El presupuesto estimado es de 130 millones y la junta se compromete a presentar los proyectos, que permitirán poner las calles, redes de saneamiento y demás instalaciones a los suelos donde irán las 14.000 viviendas restantes, que sumadas a las 3.000 en construcción completan el barrio. La segunda, facilitar a la DGA la adquisición de suelos para que, mientras se va completando Arcosur, pueda ir levantando viviendas públicas, en este caso de protección oficial.

La primera licitación para la compraventa de parcelas, a la que podrá presentarse cualquier propietario, se publicará a lo largo del primer semestre de 2026. Como ya anticipó Azcón en el último debate sobre el estado de la comunidad, el Ejecutivo comprará, en primera instancia, parcelas para 1.000 viviendas. El precio aproximado, según ha añadido este lunes el propio presidente, sería de 20.000 euros por piso. Es decir, una inversión de 20 millones que, eso sí, no se hará de golpe, sino por lotes, en principio dos de 500 hogares cada uno, pero estas cifras aún deben definirse sobre el papel.

Lo que sí ha dejado claro Azcón es que los suelos residenciales que compre la DGA estarán en terrenos donde la construcción pueda ser inmediata. Es decir, la DGA no va a adquirir parcelas en zonas aún sin urbanizar, de ahí la prisa por acabar la imagen urbana de Arcosur en 2031, ya que la intención es que esas 1.000 viviendas se multipliquen. Tanto es así que el ayuntamiento, la junta e Ibercaja reservarán pastillas con capacidad para 3.300 pisos públicos, a fin de que el Gobierno autonómico los adquiera si así lo desea en los próximos tres años. Al precio estimado actual, la inversión final de la DGA en las viviendas del barrio, si se hace con esas más de 3.000, podría alcanzar los 60 millones de euros en el medio plazo.