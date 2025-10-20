El reivindicativo recuerdo a Atarés y el "por fin" que define un barrio: la simbología que esconde el impulso a Arcosur

Mucho ha cambiado la ciudad de Zaragoza en las dos últimas décadas. El siglo XX llegó pisando fuerte, con una burbuja inmobiliaria que contagiaba los planes urbanísticos de toda España. En 2002, se dieron todos los componentes en una capital aragonesa que quería venderse al mundo, como había hecho Sevilla una década antes, y que pujaba con Trieste y Tesalónica para albergar la Expo 2008. Pero hacían falta suelos y el ayuntamiento no tenía liquidez suficiente para comprar los elegidos, en el meandro de Ranillas. La Caja de Ahorros lo hizo posible y adquirió las parcelas para cedérselas a la ciudad, a cambio de unos terrenos al suroeste de la ciudad, área natural de expansión, sobre los que se erigió Arcosur, rematado posteriormente por Belloch.

La política, en cambio, es cíclica, y los protagonistas en la operación que busca el impulso definitivo del barrio hoy ya estaban presentes en aquel lejano 2002, con el euro recién estrenado. Jorge Azcón era el concejal de Juventud y Personal del alcalde José Atarés, su padre político; Ibercaja es la hija de la antigua Caja de Ahorros. Y ambos, ya como presidente de Aragón y banco, respectivamente, han vuelto a darse la mano para completar lo que sus predecesores empezaron.

"Hubo un alcalde, José Atarés, que impulsó Arcosur. Hubo sectores que no lo entendieron, pero si en ese momento no se hubiese aprobado el PGOU y el convenio del barrio, nada de lo de hoy sería posible", recordaba Azcón, dejando claro que para él esta macrooperación va más allá. Suya fue, según desvelaba, la idea. "Hace unos meses llamé a la alcaldesa para decirle que teníamos que trabajar en dinamizar Arcosur".

Desde Ibercaja, su actual consejero delegado, Víctor Iglesias, también tenía un amigable recuerdo para aquellos tiempos. "Nos alegra que se focalice en Arcosur. Los suelos que Ibercaja aún tiene proceden de otra gran operación de apoyo de nuestra entidad a la ciudad", reivindicaba, tan solo unos instantes después de subrayar el compromiso de la entidad con la nueva Romareda. "Ha pasado mucho tiempo, pero siempre hemos apostado por el barrio", añadía después, antes de que Azcón, al cierre, lanzase un "por fin" que lo define. "Ahora sí, la gran operación de vivienda que diseñó Atarés será una realidad".