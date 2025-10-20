El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Juanjo Bona: "¿Cuándo te metemos en cocina?

Zaragoza se ha convertido en un destino gastronómico por excelencia en los últimos años. Cada vez son más las personas que viajan hasta la capital aragonesa con la única intención de probar platos típicos en los restaurantes más conocidos de la ciudad. El Tubo es la zona gastronómica por excelencia con una grandísima cantidad de bares de altísima calidad repartidos en estrechas calles donde puedes llenar el estómago mientras vives un ambiente único.

Sin embargo, la gastronomía aragonesa no solo se puede probar en El Tubo sino que cada vez hay más restaurantes en los barrios con propuestas muy interesantes. Además, no hay que olvidar la calidad de los establecimientos del centro de la ciudad donde encontrar una mesa libre en fin de semana se ha convertido en una auténtica odisea. Más complicado todavía es encontrar un hueco durante las Fiestas del Pilar cuando toda Zaragoza ha salido a la calle para disfrutar de un completísimo programa con actividades para todos los públicos.

Los restaurantes de la capital aragonesa han trabajado a destajo durante diez días con especial atención para el 12 de octubre cuando miles de personas reservan mesa para comer con la familia. Entre los miles de clientes que pasaron por cada uno de los establecimientos hosteleros de Zaragoza se encontraban caras muy conocidas del público como Jorge Azcón, que comió con los toreros aragoneses en el Mesón Martín, o Juanjo Bona.

Jorge Azcón junto a los miembros del toreo aragonés. / Servicio Especial

El actual concursante de Masterchef Celebrity visitó su querida Zaragoza durante las Fiestas del Pilar y decidió probar la calidad gastronómica del restaurante Rústicco situado en la calle Santiago junto a la plaza del Pilar. Juanjo Bona, que vio como algunos de sus excompañeros en Operación Triunfo como Paul Thin, Naiara o Ruslana saltaban al principal escenario de las fiestas, acudió a probar los elaborados platos del chef Rubén Martín, uno de los más reputados de la gastronomía aragonesa.

Rústicco, propiedad del Grupo Vaquer, abrió sus puertas en marzo de 2025 y ya ha logrado asentarse como uno de los restaurantes con una propuesta gastronómica más atractiva. Se trata de un establecimiento bajo la mano del chef Rubén Martín (La Flor de Lis y Tajo Bajo) que apuesta por la cocina al fuego.

"Preparamos un plato juntos"

Tras la visita de Juanjo Bona, el propio chef de Rústicco quiso guardar un recuerdo que ahora ha compartido en redes sociales. "¡Nuestro concursante favorito de Masterchef Celebrity 10, Juanjo se escapó durante estas Fiestas del Pilar Rusticco para coger fuerzas (y alguna idea de recetas también)!", se puede leer en el post de Instagram.

El jotero de Magallón, que ya intentó de niño entrar en Masterchef Junior, se ha ganado la confianza de los jueces del talent show culinario y es considerado por muchos un candidato a ganar la edición. "¿Cuándo te metemos en cocina y preparamos un plato al fuego juntos Juanjo Bona + Rubén Martín? Sabemos que a finales de año pasas por Zaragoza", le invitaba cariñosamente Rusticco al cuatro clasificado de Operación Triunfo 2023.

Cabe recordar que Juanjo Bona no ha actuado en las Fiestas del Pilar, pero sí lo hará en Zaragoza el próximo 12 de diciembre en la Sala Mozart del Auditorio.