El tráfico ya está cortado en el centro de Zaragoza: empiezan las obras el Coso entre una calma tensa

La plaza San Miguel de Zaragoza ha amanecido hoy entre vallas y señales de desvío. A las 9.40 el equipo municipal ha dado comienzo oficialmente a las obras de reforma integral de la plaza San Miguel, en una primera fase de todo lo planteado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Los próximos meses van a ser intensos.

El tráfico ya está cortado, incluido el carril bici y las líneas de autobús afectadas. Los inspectores de Avanza han sido los primeros en entrar en acción para suprimir las paradas. Los vehículos ya no pueden circular, salvo las excepciones para quien trabaja o habita en la zona.

Pese a los cambios, el ambiente a primera hora ha sido de calma contenida: los conductores se adaptan, los peatones buscan por dónde cruzar y los comercios abren con resignación. Es el punto de partida de una transformación que se extenderá al menos seis meses.