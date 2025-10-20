Los vecinos testigos del incendio en la calle de Borja: "Vi al chico gritando desde la terraza"

El incendio de un piso en la calle Borja de Zaragoza el pasado domingo fue "un gran susto" para los vecinos de la zona. Los Bomberos de Zaragoza tuvieron que rescatar a dos hermanos de 10 y 23 años y a su perro en una vivienda del tercer piso. Uno resultó ileso y el otro sufrió quemaduras. Este lunes en la zona todavía se respiraba cierta tranquilidad, aunque el piso no se salva de las miradas ni de las conversaciones de aquellos que pasan por delante.

Unas vecinas observan curiosas el lugar de los hechos y se daban cuenta de que las propias ventanas y la galería de la vivienda se encontraban abiertas "para que se ventile todo", comentan. "Era una tarde tranquila pero se corrió la voz y nos pilló de sorpresa a muchos. Yo estaba paseando como de costumbre y pasé por delante cuando estaban ya aquí todos. Un policía me hizo cruzar rápido hacia mi casa, había mucho jaleo", dice una mujer que vive al lado, en la calle Terminillo.

Su cuidadora, que la estaba acompañando en ese momento, estuvo presente cuando los bomberos estaban apagando las llamas, pero desconocía a quienes habían rescatado. "Me centré en salir de donde estaba toda la gente con ella, aunque desconocía que los rescatados eran hermanos y más aún tan jóvenes", relata la mujer, "aliviada" con que al joven de 23 años las asistencias médicas pudieran llevárselo a tiempo.

Esquina de la calle de Terminillo con la calle de Borja, en las Delicias, Zaragoza / Martín Vital

Justo en el portal de delante, otro hombre confirma que escuchó las primeras voces de socorro provenientes del tercer piso. "Vi al chico asomado a la terraza gritando y pidiendo ayuda, avisando que el fuego estaba dentro", señala a este diario, mientras asegura que otros vecinos que se encontraban en esa misma acera llamaron a emergencias. "Ví como los bomberos sacaban a los hermanos y a la mascota por la terraza y los bajaban con eficacia", relata.

Los vecinos de la calle de Borja resaltan la "rapidez" con la que los bomberos llegaron a rescatar a los hermanos y a extinguir el fuego. "Incluso los camiones ni hicieron casi ruido y mira que vivimos aquí al lado. Pero nosotros cuando nos asomamos ya se estaban yendo los camiones y la ambulancia", explica un matrimonio.

A pesar de que a las 18.00 horas muchos empezaron a dar la voz de alarma de que se estaba produciendo un incendio en el edificio, hay también vecinos de Delicias que este lunes "no sabían nada" de este incidente. "De la mayoría de detalles nos hemos enterado por la prensa, no porque hayamos visto algo. No sabíamos ni el portal, ni el piso donde se estaba el fuego", explican algunos, que inmediatamente dirigían sus miradas a la fachada del edificio.

El fuego se declaró en el salón y el veinteañero que sufrió las quemaduras que fue trasladado a un centro sanitario para ser tratado. Las llamas, a pesar de haberse extendido a otras estancias de la casa, no provocaron daños mayores fuera de ese apartamento, ni el desalojo del edificio.