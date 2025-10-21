Los alumnos de Atades cocinan de la mano de los mejores chefs de Aragón: "Queremos ser el foco de la cocina inclusiva"

El colegio de Educación Especial Atades-San Martín de Porres, en el barrio de Torrero (Zaragoza), ha presentado esta mañana sus talleres de hostelería del Club Inclucina, una iniciativa de cocina inclusiva que toma forma en su X edición y que lleva a los alumnos de su centro a conocer más sobre la alta gastronomía de la mano de expertos culinarios.

Este año serán seis estudiantes los que aprenderán trucos y recetas para cocinar junto a los "mejores chefs de nuestra tierra". Así lo ha anunciado Antonio Rodríguez Cosme, presidente de Atades. "Con estos talleres podrán aprender lo que más les gusta, además de crecer y mostrar sus capacidades", añade.

Uno de los chefs partícipes en esta aula gatronómica es Ramsés González, reconocido en la capital aragonesa, premiado con una estrella Michelín y presidente de honor del Club Inclucina. "No sólo buscamos crear una cocina inclusiva con esto, sino también buscar a jóvenes talentos que acompañen a los chefs", dice el cubano, que destaca un aspecto que deben tener los cocineros, "la paciencia". Gonzáles subraya la importancia de "poner a esta cocina en el foco", ya no solo en Aragón, sino en toda España. "Buscamos repercusión nacional y expandirnos a otras ciudades, pero no hay mejor sitio por el que comenzar que por casa", comenta González.

Presentación de la X edición del Club Inclucina / LAURA TRIVES

No han tardado en ponerse manos a la obra. Minutos después de la presentación, tanto chefs como alumnos y políticos presentes en el acto han subido al aula de hostelería del centro a ponerse el delantal y preparar el primer plato de esta edición: tartar de chuleta con anguila ahumada.

El mismo chef ha tomado las riendas y emplatado el primero, eso sí, con ayuda de Mohammed, quien ya participó en estos talleres el año pasado y ahora ha aprendido a tratar y cortar la anguila ante las curiosas miradas de sus compañeros. Con ayuda de todos, incluida de Marian Orós, concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, han jugado con las texturas del tartar y lo han emplatado, no sin antes ponerle la guinda con una elaboración especial de yema de huevo a manos de Ramsés González.

Un bocado de tartar de chuleta y anguila siendo emplatada / LAURA TRIVES

La gala final de esta experiencia gatronómica tendrá lugar el 15 de diciembre en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, donde los seis participantes de estos talleres podrán "enseñar a todos lo que aprendan entre los fogones". Este evento a finales de año tendrá una causa benéfica, ya que todos los fondos que se consigan ese día irán destinados a la propia Atades, recalca el presidente de la entidad.