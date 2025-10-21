El Centro de las Armas abrirá a principios de 2026 y costará 150.000 euros: estos serán sus servicios

El renovado Centro de Las Armas abrirá sus puertas a principios de 2026. Las obras avanzan a buen ritmo y Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, ha confirmado que se cumplirán los plazos. El ayuntamiento tiene previsto invertir 150.000 euros para la regeneración social y urbana de unas instalaciones que darán vida a El Gancho. “El objetivo es que dé servicio a todos los vecinos del barrio y de la ciudad”, ha explicado tras comprobar 'in situ' el avance de las obras.

“Tras el proceso de escucha que hemos llevado a cabo con distintas entidades y vecinos del distrito vamos a poner al servicio del barrio este referente vecinal, cultural y social. Queremos que el Centro de Las Armas sea un punto de información al ciudadano”, ha destacado la alcaldesa. El objetivo municipal es que las personas dispongan de un punto donde poder resolver sus dudas sobre los diferentes servicios que ofrece el ayuntamiento, como por ejemplo Zaragoza Vivienda. La empresa pública va a disponer de una oficina para facilitar “unas ayudas que son muy demandadas”, como ha detallado Chueca, quien ha estado acompañada por Sara Fernández, consejera de Educación, Cultura y Turismo, Paloma Espinosa, concejal de Educación, y Jorge de Gonzalo, gerente del Patronato de Educación y Bibliotecas.

En el lugar también se va a ofertar un punto de atención al consumidor (PIC), la oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y la cesión de instalaciones para que la iniciativa vinculada al comercio local “Made in Zaragoza” pueda realizar actividades y formaciones.

El centro no va a perder el uso con el que nació. Tampoco su espíritu cultural. El Ayuntamiento va a ampliar los servicios que ofrece en el conservatorio ubicado en la calle de Las Armas, así como aprovechará el auditorio y los estudios de grabación, que se van a ver mejorados con la reforma del sistema de insonorización.

Su administración va a ser totalmente pública. “Este emblemático centro ha tenido distintas fórmulas de gestión basadas a veces en la colaboración público-privada. Como avancé en el debate sobre el estado de la ciudad, ahora su gestión la va a llevar el ayuntamiento para poder ofrecer el abanico de servicios que demandan los vecinos de este barrio. También queremos que un motor de regeneración del distrito”, ha relatado Chueca.

Motor cultural

La escuela de danza va a ser otro de los puntales del centro. En este sentido, el patronato de educación asume la gestión integradora y va a trasladar el Centro Coordinador de Bibliotecas. Otros puntos de interés son que va a disponer de una sala de lectura abierta al público, dado que es una petición recurrente de la ciudadanía porque son espacios con mucha demanda, y de espacios para que las entidades vecinales se puedan reunir.

Para Chueca, Las Armas es un centro para que los disfrute toda la ciudad: “Va a ofrecer también una programación de conciertos porque queremos que dé vida al barrio, siempre sin molestar y respetando el descanso vecinal”, ha incidido.

En las próximas semanas, el ayuntamiento va a seguir con su espíritu participativo y van a recoger a distintas entidades para ir organizando la agenda cultural y musical. El objetivo es que, una vez reinaugurado, poder ofertar una rica programación.

Acuerdo con la Fundación Ozanam

El Ayuntamiento de Zaragoza cederá la gestión hostelera del centro a la Fundación Ozanam. Es el único servicio que externaliza. Para el consistorio es importante que disponga de un motor complementario a la programación cultural como el bar: “Es una fundación que tiene una finalidad social. Es lo único que se va a gestionar de manera independiente. Además, una parte de la explotación puede suponer una fuente de ingresos para la propia asociación y sus fines sociales”.

En cuanto a las obras en sí, el ayuntamiento se ha centrado en mejorar las instalaciones, sobre todo en el apartado de la iluminación, la reparación de goteras, la climatización y la optimización de la eficiencia energética. El objetivo es que una vez abierto luzca como nuevo.

En definitiva el centro de Las Armas va a mantener su compromiso social de siempre: “Va a dar respuesta a las necesidades del distrito y se suma a otras acciones que venimos realizando desde el ayuntamiento como la nueva residencia de estudiantes del Xior, que también ha supuesto un cambio y una regeneración de la zona, o la compra de tantos solares durante estos años para poder ayudar en la construcción de nuevas viviendas y ayudar a la regeneración del barrio”, ha terminado Natalia Chueca.