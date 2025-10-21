Chollos con trampa en Zaragoza: pisos desde 110.000 euros… pero okupados

139.000 euros. Tres habitaciones. 117 metros cuadrados. Tercera planta exterior con ascensor. A pocos minutos a pie del centro de Zaragoza. Un chollo. Una oferta de compra que pocos querrían dejar escapar teniendo en cuenta los precios actuales en la capital aragonesa. ¿La trampa? Está okupado.

En Aragón, solo en el portal inmobiliario de referencia, Idealista, hay actualmente 273 viviendas a la venta con inquilinos no deseados a los que habría que desalojar para entrar a vivir, la mayoría de ellas en la provincia de Zaragoza. Durante el tercer trimestre, entre julio y septiembre, ascendió a un total de 316.

La capital aragonesa concentra la mayoría de las viviendas okupadas a la venta con precios y ofertas de lo más variadas. Hay incluso chalets, ahora tan de moda. Por ejemplo, en Santa Isabel hay un adosado de 258 metros cuadrados, cuatro habitaciones, terraza-solarium, garaje para dos coches, bodega y jardín trasero por 273.000 euros. Una ganga... con okupas. De ahí que ponga en el anuncio: "Atención: Inmueble sin posesión. No se puede visitar".

La compraventa de pisos okupados se ha incrementado en los últimos años. Tanto es así que este portal inmobiliario tiene su propia pestaña, donde uno puede seleccionar en su búsqueda los pisos con okupas. Esta práctica, hasta hace bien poco, era más frecuente entre las inmobiliarias bancarias, pero los particulares, hartos de los lentos y largos procesos judiciales, ya optan por desprenderse del inmueble, pese a perder dinero vendiendo a precios muy por debajo del mercado.

Un 'caramelo' para los fondos de inversión

Sus precios son un caramelo para los fondos de inversión, que compran barato y ponen a trabajar a sus equipos jurídicos para expulsar a los okupas, rehabilitar el piso y volver a ponerlos en el mercado a precios mucho más altos. Un tiempo y dinero del que solo disponen inversores fuertes ya que los que compran estas viviendas lo hacen con la idea de sacar rédito a medio plazo.

Hay más. Piso en Compromiso de Caspe. 72 metros cuadrados. Tres habitaciones. Cuarta planta exterior y ascensor a razón de 110.000 euros. Ahora bien, hay que tener en cuenta el siguiente mensaje: "El inmueble se transmite sin desalojar, siendo por cuenta del comprador el correspondiente desahucio. Precio negociable".

También hay pisos más pequeños y económicos. Por ejemplo, en la calle Gabriel García Márquez, por 47.000 euros, uno puede comprar una vivienda de 53 metros cuadrados, dos habitaciones y varios okupas.

En Zaragoza, El Gancho y Delicias son los dos barrios con mayor número de pisos okupados y en venta, seguidos de Las Fuentes, Torrero-La Paz, Arrabal y San José.