La hostelería zaragozana rinde homenaje a sus profesionales más veteranos en la presentación del libro ‘La Zaragoza contemporánea, desde la barra del bar’

La Asociación Profesional de Empresarios de Cafés, Bares y Actividades Similares de Zaragoza y Provincia celebró en el día de ayer, en el Salón de Actos de Caja Rural de Aragón, un emotivo acto de homenaje a los hosteleros jubilados en los últimos años, que ha tenido como eje central la presentación del libro “La Zaragoza contemporánea, desde la Barra del Bar”, editado por Almozara Editorial con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza y Gobierno de Aragón; y con el patrocinio de Coca – Cola y Cervezas Ámbar.

El evento, conducido por la periodista Lourdes Funes, ha contado con la participación de Sara Fernández, Consejera de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza; Cristina Palacín, Diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza; y Jorge Moncada, Director General de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, entre otras autoridades, representantes institucionales y patrocinadores.

Durante la mesa redonda de presentación, el presidente de la Asociación, José María Marteles, explicó el origen y el propósito del libro, concebido como un reconocimiento a las personas y negocios que han hecho de la hostelería un pilar de la vida social, cultural y económica de la ciudad. La autora, la periodista Cristina Arguilé, desgranó el proceso de documentacion y redacción de la obra, que recorre varias décadas de evolución del sector, desde finales de los años setenta hasta la actualidad, destacando cómo los bares han sido espacios de convivencia y transformación urbana.

A lo largo del coloquio también intervinieron los hosteleros Alfonso Blasco, Jesús Laboreo, Laura Teresa y Eduardo Burguete, hosteleros que compartieron vivencias y reflexiones sobre distintas etapas del sector: los inicios, el auge del ocio nocturno en los ochenta ligado a los movimientos culturales, la consolidación de la gastronomía en los noventa, el papel de la mujer en el sector y la función vertebradora de los bares en los municipios de la provincia.

En la segunda parte del acto, la Asociación ha rendido homenaje a ochenta hosteleros jubilados en los últimos años, reconociendo su dedicación y contribución al sector y su compromiso asociativo. Asimismo, se ha hecho entrega de dos placas conmemorativas a Fernando Anel (Coca – Cola) y Carlos Navarro (Cervezas Ámbar) por su trayectoria profesional y colaboración con la Asociación. El acto ha concluido con la proyección de un video que repasó, en imágenes, la historia de la hostelería zaragozana y el papel de la Asociación como motor de cohesion y progreso en la ciudad.