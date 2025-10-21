Un mítico restaurante de Zaragoza cambia por completo y abrirá con un nuevo concepto

Uno de los restaurantes más míticos de Zaragoza, el Paraíso de Uva, se transforma en un restaurante asiático con un concepto nuevo, por lo que este local, situado en un lugar estratégico de la ciudad y muy concurrido, volverá a abrir sus puertas muy pronto.

Es especialmente conocido en el barrio Delicias, ya que se encuentra en el comienzo de la avenida Navarra y justo en un sitio de mucho tránsito, ya que ahí se cogen varias líneas de autobús tanto urbanas como extraurbanas, del CTAZ.

El establecimiento, después de un tiempo de incógnita, por fin tiene un cartel en el que indica qué se abrirá un 'Chok Noodles', como adelantó Soy de Zaragoza, un restaurante asiático que ya tiene un local en Sant Boi de Llobregat, en Barcelona.

'Chok Noodles', como su propio nombre indica, ofrecerá noodles y otras especialidades asiáticas. Es uno de los platos más versátiles de la cocina y que ofrece cientos de posibilidades y, además, es uno de los favoritos sin duda alguna de los españoles.

Además, puede aprovechar el tirón de la reformada avenida Navarra, que ha mejorado su imagen y sus zonas de paseo, para atraer a más clientes, ya que aparte está en un enclave muy bien situado y que da servicio a grandes barrios como Delicias o La Almozara.