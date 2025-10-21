Natalia Chueca confía en volver a llegar a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2026: "Estamos viendo los números en el despacho"
La alcaldesa de Zaragoza ha asegurado que trabajan intensamente para poder llegar a un entendimiento total antes de las próximas navidades igual que han hecho en ejercicios anteriores
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, confía en poder llegar a un acuerdo con el grupo municipal de Vox para aprobar el proyecto de presupuesto de 2026, como viene sucediendo en ejercicios anteriores: “En eso estamos. Me gustaría poder cerrarlo todo antes de las navidades”, ha relatado.
Tras las Fiestas del Pilar, los grupos parlamentarios retomaron los contactos y vienen trabajando con intensidad: “Estamos viendo los números en el despacho y estamos teniendo reuniones internas para ir componiendo el presupuesto desde todas las áreas”, ha asegurado Chueca, quien se muestra convencida de unir las posturas con Vox “un año más”.
Prácticamente al mismo tiempo que Chueca comprobaba el estado de las obras que están lavando la cara del Centro de Las Armas, en la comisión municipal de Hacienda, el entendimiento entre PP y Vox en el ayuntamiento ha quedado más que demostrado y las ordenanzas fiscales han dado un paso más antes de su aprobación definitiva en pleno, previsiblemente a finales de diciembre.
