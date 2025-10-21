PP y Vox se dan la mano en Zaragoza y acercan los presupuestos municipales: esto es lo que se pagará por agua y basuras en 2026

A la misma hora que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunciaba que rompía relaciones con Vox hasta que no cesara al asesor parlamentario que profirió proclamas nazis, racistas y fascistas en sus redes sociales, en el Ayuntamiento de Zaragoza se votaban las ordenanzas fiscales del próximo 2026, que han salido adelante con el apoyo de ambas formaciones. Una suma de votos que, además, les han permitido tumbar las propuestas de la bancada de la izquierda, PSOE y ZeC, y que acercan el nuevo presupuesto municipal, cuyo anteproyecto ya está redactándose.

Y es que la situación en el Pignatelli es distinta de la de la plaza del Pilar, pese a tener como protagonistas a los mismos actores. Así lo demuestran los acuerdos que Vox le ha brindado durante todo el mandato a Natalia Chueca, permitiéndole sacar adelante las cuentas municipales en 2024 y también en 2025, curso en el que no fue posible el acuerdo en la DGA tras la espantada de la ultraderecha del Ejecutivo autonómico, situación que puede repetirse nuevamente. Este martes, en la comisión municipal de Hacienda, el entendimiento entre PP y Vox en el ayuntamiento ha vuelto a quedar más que demostrado y las ordenanzas fiscales dan un paso más antes de su aprobación definitiva en pleno, previsiblemente a finales de diciembre.

Las principales novedades estarán, como se ha venido anunciando en las últimas semanas, en la subida de las tasas de agua y basuras, así como en la bonificación al 95% de la plusvalía para las herencias de segundas viviendas, garajes y trasteros, otro de los acuerdos sellados recientemente por Chueca y su socio preferente. En el primer caso, la actualización pretende ser de media conforme al IPC, es decir, un 2,8%, lo que supondría un incremento de ocho euros en la factura anual, que quedaría en unos 309 euros entre ambos conceptos.

Esta propuesta fue anticipada al inicio del curso político por la propia alcaldesa a las portavoces municipales del PSOE, Lola Ranera, y ZeC, Elena Tomás, así como a Julio Calvo, líder de Vox en el salón de plenos. Los socialistas mostraron su rechazo desde el primer momento y Vox todo lo contrario. Ese día, ZeC también mostró su predisposición al acuerdo, pero finalmente ha votado 'no' a la subida del agua y las basuras al considerar que no se cumplía esa subida conforme al IPC prometida.

El debate político

Según ha defendido Tomás en la comisión, tanto en estas dos tasas como en otros impuestos va a haber supuestos en los que el incremento será "mucho mayor". La socialista Marta Aparicio ha acusado, en esa misma línea, de "mentir" a Chueca y de haber calculado una subida "media" del 2,8% para el conjunto de las propuestas, aunque individualmente hay casos en los que se incrementaría más. Además, el PSOE acusa al Gobierno municipal de "no tener un plan fiscal, pese a tener margen".

Algo rebatido por la concejala del ramo, Blanca Solans, quien ha subrayado que los españoles lo que no quieren es tener "inseguridad jurídica" (es decir, cambios continuos en sus impuestos y tasas) y que la "concepción del mundo de ricos y pobres", lanzada como acusación por la izquierda durante el debate, "es muy singular". Además, Solans ha acusado al PSOE de criticar las ordenanzas municipales mientras "les parece bien que no se actualice el IPREM porque no hay presupuestos generales".

En Vox, la satisfacción principal residía en la bonificación de la plusvalía anunciada la pasada semana, otro punto que ha causado fricción con la izquierda, que acusa a ambas formaciones de la derecha zaragozana de "beneficiar a los que más tienen a costa de los que menos" y del "riesgo" que supone la "caída de la recaudación". Aunque, eso sí, el único voto particular que había presentado la ultraderecha, referido a bonificar también el IBI a los hoteles que sufran obras en la vía pública, ha sido rechazado, ya que el PP defiende apoyar a esos negocios por la vía de las subvenciones.

Por otro lado, y como era de esperar, todos los votos particulares de la izquierda han sido rechazados con los votos de PP y Vox. A este respecto, Aparicio ha criticado que las ordenanzas fiscales, a su juicio "el segundo debate más importante del año" (junto a los presupuestos), han sido "las que menos han permitido participar a la oposición de la historia".

Otros detalles

Además de la subida de las tasas medioambientales y de las nuevas bonificaciones en la plusvalía, el proyecto fiscal en 2026 también recoge otras particularidades. La primera, que los precios de los servicios municipales se congelarán, con tarifas idénticas para las piscinas, las escuelas infantiles, la universidad popular y las instalaciones deportivas. En el primer caso, la novedad radicará en la posibilidad de gestionar de forma telemática todos los abonos, "sin importar la renta". Y en las instalaciones deportivas la gratuidad se extiende al segundo ciclo de infantil de los colegios concertados.

También permanecerán congelados los impuestos municipales, con el IBI en el mínimo legal permitido (0,4%) y el IAE, el impuesto de circulación, el ICIO y la plusvalía en los mismos valores. Según las estimaciones del consistorio, esta política fiscal ha permitido ahorrarse más de 20 millones a los ciudadanos desde 2023, comparándolo con una hipotética subida conforme al IPC acumulado que no ha sido tal. Una cuestión que lleva al consistorio a obtener ingresos por otras vías, como la venta de suelos públicos para vivienda libre.

Con todo, sí habrá algunas modificaciones dentro de algunos de esos impuestos. Por ejemplo, los bares, restaurantes y cafeterías que estén afectados por las obras en la vía pública podrán bonificarse hasta el 95% del IBI, como ya sucedía con el resto de comercios. Asimismo, las comunidades de propietarios que lleven a cabo la ITE en sus edificios podrán bonificarse el 50% del ICIO, una cuestión que preocupa especialmente en Zaragoza tras los problemas registrados durante todo el año en varios edificios, sobre todo en el Casco Histórico. El ICIO también tendrá un nuevo requisito, limitando las bonificaciones a un máximo de 500.000 euros.