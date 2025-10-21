La reforma de la avenida Valencia costará 200.000 euros menos y mantendrá abierto el carril bus

Otra de las grandes reformas viarias que el Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado para comenzarlas antes de final de año, la de la avenida Valencia, ya tiene adjudicataria. Se trata de la empresa Vialex Constructora Aragonesa, que se ha impuesto en la valoración de las ofertas recibidas a la otra puja recibida, de Copha (Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos), perteneciente al Grupo MLN, por solo 57 centésimas.

La clave de su elección está en las medidas dirigidas a minimizar las afecciones a vecinos, comercios y usuarios del transporte público, y por otra parte, por las mejoras presentadas al concurso público municipal, ya que ha recibido una puntuación adicional a la hora de valorar que aporta un plazo de garantía de 12 meses más sobre lo exigido o el empleo de un vehículo con etiqueta de cero emisiones para este proyecto. Aunque también es relevante que es la oferta más económica, ya que abarata el precio de licitación en 11.000 euros más que su competidora.

Aparte de lo igualado de esta licitación, la propuesta de la empresa que se propone para adjudicarle el contrato de obras plantea acometer los trabajos en hasta tres fases distintas durante los doce meses que se compromete a que duren los trabajos. Su precio deja un ahorro para las arcas municipales de solo 200.000 euros, ya que se sacó a concurso por 6,8 millones de euros (5,63 sin el IVA incluido) y su oferta ha sido de 6,6 millones, un 2,54% menos que el precio fijado como máximo por el consistorio.

Entre los detalles que desglosa en su oferta, aporta algunas decisiones importantes que afectan a los usuarios de esta céntrica vía que conecta el entorno del Portillo y la avenida Goya con el cruce con Tomás Bretón. Sobre todo el hecho de que en todo momento mientras duren las obras de la reforma, estará abierto el carril bus por el que circulan varias líneas de la ciudad en dirección al centro de Zaragoza. Así, evita dar rodeos por otras calles del entorno y minimizar las afecciones al tráfico.

En su oferta, Vialex detalla consideraciones concretas "como las afecciones ocasionadas por las obras de urbanización en el área de intervención G-19/1", que es la que afectará a la transformación de los suelos del Portillo en una gran zona verde y de usos lúdicos para la ciudad y que, curiosamente, va a ejecutar su competidora en este concurso público.

Respecto al planteamiento general de la obra, Vialex "propone empezar la actuación por los números pares de la avenida Valencia" en la primera de las tres fases que plantea, "dividiendo longitudinalmente la avenida en dos partes por lo que se afecta a la acera, carril bici y los dos carriles de circulación sentido salida de la ciudad". Para "la fase 2 se actúa sobre los números impares, es decir, acera y carril bus actual" y "por último, en la fase 3 que comprende los acabados sobre la totalidad de la superficie de la obra".

Los técnicos han valorado en esta propuesta "dos ventajas principales: permite mantener operativo el carril bus en sentido centro de la ciudad durante la mayor parte de la obra y define una estrategia clara de movilidad provisional, incorporando desvíos de tráfico, recorridos alternativos para vehículos y transporte público, así como accesos garantizados a fincas particulares en cada fase y tramo de ejecución".

"No obstante, se detectan dos posibles carencias: la falta de un análisis más detallado de las intersecciones con la calle Tomás Bretón y la avenida Goya, puntos especialmente conflictivos en términos de movilidad y ejecución de obra, y la ausencia de una definición precisa del sentido de ejecución por tramos", apostillan los encargados de vaorar su propuesta en el consistorio, por lo que creen que su planteamiento es "mejorable".

Aunque también destacan que ha sido clave para darle mejor puntuación el conjunto de medidas dirigidas a disminuir las afecciones a la ciudadanía. Estas, en el caso de Vialex, se estructuran en dos grandes bloques: uno con un "análisis del entorno y posibles afecciones" en el que se describen las obras a realizar acompañado de "un inventario exhaustivo y riguroso de locales, comercios y edificios afectados a lo largo del tramo de actuación", aunque los técnicos añaden que "se observa la omisión de determinadas afecciones relevantes, como las vinculadas a la movilidad ciclista o al transporte público, que deberían haberse considerado para ofrecer una visión más completa".

El otro bloque apunta a la "disminución de las molestias a los ciudadanos" con medidas como "la instalación de cartelería y señalización específica de presencia de obra" o el compromiso de la empresa "a designar un comunicador y coordinador de afecciones, con teléfono y correo electrónico de contacto, encargado de desarrollar un plan de comunicación durante toda la ejecución, apoyado en página web y folletos divulgativos".

También se compromete a introducir medidas dirigidas a la "minimización del ruido, polvo y consumo de recursos: se recogen actuaciones como la instalación de pantallas móviles, limitaciones horarias, mantenimiento preventivo de maquinaria, riego de superficies, uso de lonas de protección, incorporación de sistemas de aspiración y la utilización de luminarias LED, entre otras".

Al final, con un escaso margen sobre su competidora en esta licitación, Vialex es para el Ayuntamiento de Zaragoza la futura adjudicataria de esta importante obra, por encima de una firma como Grupo MLN que también estará trabajando en otra obra de envergadura a pocos metros de la avenida Navarra, ya que será la encargada de las obras de reconversión de los suelos del Portillo. Ambas deberán coordinarse para las posibles afecciones que una obra provoque sobre la otra, ya que se ejecutarán de forma simultánea durante el próximo año.