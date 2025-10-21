Seis empresas y cuatro ofertas pujan por la gestión de la zona azul y naranja de Zaragoza

Uno de los contratos más importantes sacados a licitación del Ayuntamiento de Zaragoza afronta la recta final para la adjudicación a un nuevo gestor, una decisión para la que se prevé una lucha muy disputada. El objetivo es hacerse con la explotación de un servicio que reportará un máximo de 98,4 millones de euros a quien se imponga en el concurso público gracias a un contrato que tendrá una duración de diez años.

La licitación pública acaba de desvelar todas las empresas que se han interesado por la gestión y explotación del estacionamiento regulado en la ciudad, las denominadas zonas azul y naranja, que traerá importantes novedades para el usuario, más plazas y nuevas fórmulas de cobro y supervisión.

El reto ha atraído a las principales firmas que trabajan en los estacionamientos de pago en la ciudad, así como a los actuales gestores de este servicio en Zaragoza. En total se han presentado un total de cuatro ofertas para pujar por esta adjudicación, detrás de las cuales hay hasta seis empresas, ya que algunas de ellas optan al contrato formando una unión temporal de empresas (UTE).

Todas ellas han sido validadas por la mesa de contratación celebrada en el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 10 de octubre. Y entre ellas solo dos han optado por ir en solitario, dos de las compañías más fuertes del país en la gestión de este tipo de contratos de aparcamientos, como son Dornier y Setex Aparki, con contratos en toda España relacionados con el estacionamiento regulado y parkings públicos y privados.

Detrás de otra de las ofertas está Indigo Park España, firma con otros negocios y concesiones presentes en Zaragoza, pero también en otras ciudades del país, que en este concurso público se ha presentado formando UTE con la empresa Valoriza Servicios Ambientales.

Por último, otra de las pujas importantes en este concurso público es la presentada por otra UTE, formada por las empresas Estacionamientos y Servicios (EYSA) y Construcciones Mariano López Navarro. Esta última forma parte del equipo gestor actual, otra UTE llamada Z+M, con la que el servicio ha batido todos sus récords de usos en Zaragoza, aunque en esta ocasión no irá junto a su socio actual, Vinci, otra de las firmas importantes en España que esta vez no concurre para pelear por la gestión de las zonas azul y naranja durante los próximos diez años.

Solo falta analizar las ofertas técnica y económicas presentadas en la licitación actual para que la mesa de contratación evalúe y decida una propuesta de adjudicación, una decisión que debería producirse en las próximas semanas, siempre antes de final de año, para que se cumpla un cronograma en el que los nuevos gestores tendrían un plazo de 9 meses para hacer la transición del sistema actual al futuro. Así, el contrato empezaría a ejecutarse después del verano de 2026.