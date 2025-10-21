Un influencer emula a Gonzalo Bernardos y se 'compra' un piso en Arcosur: "Hay un montón de cosas que hacer"
Matías Velázquez ha regresado a Zaragoza para 'comprarse' un pisito en el barrio de moda después de hacerlo en Cuarte, La Muela y el centro
Arcosur se ha puesto de moda. El barrio de Zaragoza está en plena expansión inmobiliaria con las grúas dominando el cielo. Las buenas noticias no paran de llegar a esta zona de la capital aragonesa que podría tener en 2035 un total de 70.000 habitantes. Para ello, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la junta de compensación han firmado este lunes un convenio para terminar de urbanizar el barrio en cinco años, para 2031.
El crecimiento del barrio ha traspasado ya las fronteras aragonesas y Arcosur ha conseguido captar la atención a nivel nacional. Por ejemplo, Gonzalo Bernardos admitió haber comprado hasta dos propiedades en este barrio de Zaragoza, que considera el más interesante para invertir en vivienda de toda España. Una zona de la capital aragonesa donde todavía faltan varias cosas para poder asentarse como una zona muy atractiva para vivir. "Faltan un centro de salud y una farmacia, pero también otras cosas muy básicas", explicaban los vecinos de Arcosur a este diario.
La popularidad de Arcosur ha crecido tanto en tan poco tiempo que hasta los creadores de contenido se han dejado caer por la zona para darle aún más bombo. El último en viajar hasta el sur de Zaragoza ha sido el humorista navarro Matías Velázquez que ha publicado su típico vídeo 'simulando' que se ha comprado un 'pisito' en Arcosur.
No es la primera vez que el influencer se 'compra' una propiedad en la capital aragonesa o alrededores. Matías Velázquez se compró un 'pisito' en el centro, otro en Cuarte, en La Muela e incluso en Salou. "Me he pillado un pisito en Arcosur. El sueño de la clase media de Zaragoza. Estoy encantado", comieza su tradicional vídeo en el que bromea sobre comprarse una casa en muchos lugares del norte de España. El joven creeador de contenido también tiene "casas" en San Sebastián, Pamplona, Tudela o Bilbao.
"Está lleno de parejas jóvenes"
"Arcosur está lleno de parejas jóvenes. Bueno, dependiendo lo que entiendas por jóvenes. 40, que son los nuevos 30. Los jóvenes estamos haciendo una piña ahí para jugar al catán. Nos dan las 11 de la noche, una locura", continúa su vídeo el creador de contenido en tono jocoso. Matías Velázquez afirma comprarse un "pisito bueno, todo nuevo, muy modernillo con su terraza".
El ocio es otro de los temas críticos en Arcosur. "Arcosur tiene de todo para hacer. Yo me voy a correr, me voy a andar en bici. Montón de cosas...", critica indirectamente el creador de contenido. Por último, Velázquez quiere destacar la tranquilidad del barrio. "Es el punto medio perfecto para vivir".
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
- El tranvía 'vuelve' a Arcosur: Zaragoza señala 2028 como punto de inflexión para la movilidad en el barrio
- Pistoletazo de salida a un maratón de obras que transformará Zaragoza
- El histórico bar de las Delicias con menús diarios por 13 euros: 'Comida casera y de calidad
- Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda
- Cerca de 50 administrativos llevan ante la Justicia de Aragón el concurso de méritos del Gobierno de Aragón
- El Rincón de Cerdeña, un restaurante italiano diferente en Zaragoza: 'Hay mucho más que las albóndigas de sepia