Un influencer emula a Gonzalo Bernardos y se 'compra' un piso en Arcosur: "Hay un montón de cosas que hacer"

Arcosur se ha puesto de moda. El barrio de Zaragoza está en plena expansión inmobiliaria con las grúas dominando el cielo. Las buenas noticias no paran de llegar a esta zona de la capital aragonesa que podría tener en 2035 un total de 70.000 habitantes. Para ello, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la junta de compensación han firmado este lunes un convenio para terminar de urbanizar el barrio en cinco años, para 2031.

El crecimiento del barrio ha traspasado ya las fronteras aragonesas y Arcosur ha conseguido captar la atención a nivel nacional. Por ejemplo, Gonzalo Bernardos admitió haber comprado hasta dos propiedades en este barrio de Zaragoza, que considera el más interesante para invertir en vivienda de toda España. Una zona de la capital aragonesa donde todavía faltan varias cosas para poder asentarse como una zona muy atractiva para vivir. "Faltan un centro de salud y una farmacia, pero también otras cosas muy básicas", explicaban los vecinos de Arcosur a este diario.

La popularidad de Arcosur ha crecido tanto en tan poco tiempo que hasta los creadores de contenido se han dejado caer por la zona para darle aún más bombo. El último en viajar hasta el sur de Zaragoza ha sido el humorista navarro Matías Velázquez que ha publicado su típico vídeo 'simulando' que se ha comprado un 'pisito' en Arcosur.

No es la primera vez que el influencer se 'compra' una propiedad en la capital aragonesa o alrededores. Matías Velázquez se compró un 'pisito' en el centro, otro en Cuarte, en La Muela e incluso en Salou. "Me he pillado un pisito en Arcosur. El sueño de la clase media de Zaragoza. Estoy encantado", comieza su tradicional vídeo en el que bromea sobre comprarse una casa en muchos lugares del norte de España. El joven creeador de contenido también tiene "casas" en San Sebastián, Pamplona, Tudela o Bilbao.

"Está lleno de parejas jóvenes"

"Arcosur está lleno de parejas jóvenes. Bueno, dependiendo lo que entiendas por jóvenes. 40, que son los nuevos 30. Los jóvenes estamos haciendo una piña ahí para jugar al catán. Nos dan las 11 de la noche, una locura", continúa su vídeo el creador de contenido en tono jocoso. Matías Velázquez afirma comprarse un "pisito bueno, todo nuevo, muy modernillo con su terraza".

El ocio es otro de los temas críticos en Arcosur. "Arcosur tiene de todo para hacer. Yo me voy a correr, me voy a andar en bici. Montón de cosas...", critica indirectamente el creador de contenido. Por último, Velázquez quiere destacar la tranquilidad del barrio. "Es el punto medio perfecto para vivir".