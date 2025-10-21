Zaragoza se viste de retro: mercadillo vintage con prendas de Levi’s y Tommy Hilfiger por 9 euros

Zaragoza sigue siendo uno de los principales focos de atracción de muchos mercadillos de ropa vintage que ponen su mira en la capital aragonesa para abrir su 'pop-up' durante un par de días. A lo largo de este 2025, encontramos numerosos ejemplos de este tipo de negocios que se organizan en la ciudad con el objetivo de ofrecer prendas de cualquier tipo a un precio muy económico.

La moda vintage está viviendo una segunda juventud en muchos puntos de España, incluido Zaragoza. Este tipo de eventos están dirigidos para los amantes de este tipo de moda que, sin gastar mucho dinero, pueden renovar su armario con ropa de otras temporadas. Además del plano económico, mucha gente opta por adquirir este tipo de ropa con el objetivo de contribuir al medio ambiente a través de prendas que ya no son usadas, pero que se encuentran en un perfecto estado.

Billy's vuelve a Zaragoza

Una de las tiendas que ya ha pasado por Zaragoza este año y que repite este fin de semana es Billy's. Nacida en Valencia, esta firma de ropa vintage ya ha triunfado en otras ciudades de España como Barcelona, Sevilla o Alicante. NoBilly's aterriza en la ciudad los días 24, 25 y 26 de octubre para ofrecer prendas de todos los estilos a un módico precio de 9 euros.

Esta firma ya ha acudido en varias ocasiones a la capital aragonesa donde ha protagonizado largas filas a la entrada del local que han elegido para montar el mercadillo. El lugar elegido para esta ocasión es el número 59 de la calle San Pablo en el Casco Histórico de la ciudad. El horario del evento es de 11.00 a 21.00 horas y la entrada general al evento es gratuita para todos los públicos.

Adidas, Nike, Carhartt, Lacoste o The North Face son solo algunas de las firmas que se podrán adquirir este fin de semana por 9 euros. Como ya ha pasado en otras ocasiones, las 20 primeras personas que lleguen al local disfrutarán de un 50% de descuento y un regalo por parte de la firma.

Todo aquel que lo desee puede entrar al evento con una entrada VIP que se puede adquirir a través del enlace de su perfil de Instagram. Con este pase puedes acceder media hora antes de la apertura y comprar prendas antes que el resto del público. Además, también puedes participar en sorteos exclusivos y se tiene acceso directo a la máquina del gancho, donde se puede acceder a prendas especiales.