ZeC denuncia el "progresivo descenso" en las ayudas urgentes del Ayuntamiento de Zaragoza

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado el “progresivo descenso en el número y la cuantía de las ayudas de urgencia, que han caído en todos los conceptos, incluído el de alimentación”. Según los informes del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, a 31 de agosto, en estos años se está produciendo un “progresivo descenso del número y cuantías de este ayudas de urgencia, un instrumento fundamental dentro de las políticas de garantía de rentas”, ha detallado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez.

"Si a 31 de agosto de 2022 se había invertido una cuantía 3.663.121 euros a la cobertura de necesidades básicas de los y las zaragozanas, en 2025 esta cuantía ha caído un 14,5%, hasta los 3.131.518 euros, lo que supone una disminución de 530.000 euros", ha resumido. Unas palabras que han sido respondidas inmediatamente por el Gobierno de Chueca, a través de la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, quien ha acusado a ZeC de "falta de rigor" y ha matizado que lo que ha cambiado es el "contexto nacional".

“Es falso que se recorten, pues las que regulan su concesión son las mismas que ellos mismos utilizaban cuando estaban al frente del consistorio”, ha expresado Orós, que ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "Ha dejado de cumplir con su obligación de actualizar sus presupuestos y, con ello, tiene congelado el IPREM, el indicador que fija los límites de acceso a las ayudas”. Además, ha añadido que la irrupción del Ingreso Mínimo Vital implica que “numerosas familias ya no acuden a los Centros Municipales de Servicios Sociales a solicitar Ayudas de Urgencia, de la mano de los procesos de inclusión social que acompañan las trabajadoras sociales”.

Desde ZeC en cambio, insisten en que el número y cuantías de las ayudas ha caído en todos los conceptos, incluido el de alimentación. Respecto a las cuantías destinadas a pago de alquiler, "han caído en más de 600.000 euros entre 2023 y 2025". "Las ayudas de alimentación viven una situación similar, ya que han caído en casi 500.000 euros en el mismo periodo, al igual que las dirigidas al pago de electricidad y las destinadas a otros conceptos", denuncian.

“Es un terrible contrasentido que en una situación como la actual con una grave crisis habitacional, con un incremento de las situaciones de personas sin hogar, con este incremento de la pobreza que reflejan los informes, las ayudas destinadas precisamente a cubrir esas necesidades caigan de manera tan importante”, ha destacado Domínguez. El edil ha acusado a Orós y Natalia Chueca de estar “instaladas en la pasividad, como ocurre con la situación que se vive en el entorno del Bruil, demostrando una incapacidad total para liderar las políticas sociales de esta ciudad”.

Para Zaragoza en Común, son “especialmente preocupantes” los datos de las ayudas de urgencia destinadas a la infancia. Pese al incremento de la pobreza infantil de 2,5 puntos que reflejan los informes, las ayudas específicas para atender sus necesidades (comedor escolar, material escolar, guarderías, infancia...), han caído en número y cuantía desde 2022, pasando de 853 a 722, lo que supone 131 ayudas menos.

Una caída que no sólo se refleja en el número de ayudas, sino también en la cuantía de las mismas. "Si en 2023, el Gobierno del Partido Popular había invertido en estas fechas 261.970 euros, en 2025 apenas se han invertido 219.424 euros", suscriben desde ZeC. “Pero no solo eso, sino que la cuantía invertida para estos conceptos por el Partido Popular, son un 25,3% menos de lo invertido por el gobierno de Zaragoza en Común, que en los años 2018 y 2019 había invertido, gracias a sus políticas de lucha contra la pobreza infantil, 290.174 euros”, ha explicado el edil.

Domínguez también ha subrayado el "impacto directo" en la ejecución presupuestaria de estas partidas. En este sentido, a fecha 30 de septiembre, y a pesar de que el presupuesto de ayudas de urgencia se redujo en 1,3 millones respecto a 2024, "la ejecución presupuestaria es aún inferior". En 2023, la ejecución de las partidas se encontraba en el 58,60% (7,8 millones) en la misma fecha de 2024 se encontraba en un 48,76% y actualmente se encuentra en el 45,78% (6,4 millones).

Datos del Gobierno municipal

Desde el Gobierno municipal del PP, por contra, desmienten esos datos. "Este año ya se han concedido más de 31.000 ayudas de urgencia, beneficiando a más de 12.000 familias, con una ejecución presupuestaria superior al 66 % y con tiempos de tramitación cada vez más rápidos: apenas cuatro días entre la solicitud y la resolución, y menos de diez días hasta el pago. Eso es gestión eficiente, no pasividad”.

"El Área de Políticas Sociales y las trabajadoras sociales está haciendo grandes esfuerzos de digitalización, actualización y mejora de unos protocolos de gestión que estaban más que obsoletos, lo que redunda directamente en plazos cada vez más cortos", dicen desde la plaza del Pilar, donde aseguran que los datos "desmienten el catastrofismo de ZeC".

"Según el último informe de EAPN, Aragón presenta una de las tasas de pobreza más bajas de España (21%, frente al 25,8 % nacional), con la segunda menor desigualdad del país y un mercado laboral sólido que sostiene la estabilidad social. La pobreza infantil, además, ha descendido más de tres puntos en el último año. Por tanto, la situación en Zaragoza y en Aragón es mucho más favorable que en el conjunto del Estado, gracias precisamente a una economía más fuerte y a unas políticas municipales que priorizan la atención directa y la modernización de los servicios sociales", indican.

Y después vuelven a la carga contra la gesión del Gobierno central: "El contexto nacional sobre pobreza y pobreza infantil es cada día que pasa peor. El país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, el segundo con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Después de siete años de desgobierno de los partidos socios de Zaragoza en Común. Desde luego, no es a este ayuntamiento o esta comunidad a quien deben pedir rendir cuentas".

“Es ofensivo que quienes arruinaron la gestión social de esta ciudad y dejaron empantanados los procedimientos de fiscalización se atrevan ahora a hablar de “pasividad”. Bajo el gobierno actual, las ayudas se gestionan con más transparencia, con control previo y con una digitalización que agiliza los trámites y evita los errores del pasado. Además, se han puesto en marcha nuevas líneas de apoyo específicas a familias jóvenes y con hijos, algo que ellos nunca hicieron”, ha añadido Orós, que recuerda que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene "la mayor inversión en Políticas Sociales de la historia de esta ciudad. La mayor inversión social por habitante, 155 € por habitante frente a los 124 € que ellos dejaron en 2018", concluyen.