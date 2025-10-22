Aitana agota las entradas de la preventa para Zaragoza en una mañana: "Ha sido una locura conseguirlas"
"Las entradas volaban, el sistema iba lentísimo y fue una lucha constante", esta ha sido la lucha de una fan zaragozana para conseguir las entradas de Aitana para su concierto en el Pabellón Príncipe Felipe
Cuando terminó su pasada gira "Metamorfosis season", Aitana, delante de miles de personas en el Wanda Metropolitano, en Madrid, anuncio que habría gira mundial para 2026, más concretamente "Cuarto Azul World Tour", en la que una de las ciudades que pisara la artista será Zaragoza.
La venta de entradas se ha dividido en varias partes, por un lado, el pasado día 20 de octubre tuvo comienzo la preventa exclusiva de Santander Music, en la cual por la tarde ya no había entradas disponibles en nuestra ciudad y en varias más. Hasta el día 23 no es la venta general al público, pero un día antes ha sido la preventa exclusiva para fans de la cantante.
La artista del pop catalana, pisará tierras mañas el 10 de julio de 2026 y actuará en el Pabellón Príncipe Felipe donde cantará, entre otros éxitos de su nuevo álbum "superestrella", la canción que se ha vuelto más viral estos últimos meses.
Locura entre los fans aragoneses
Hoy, día 22 de octubre, tenía lugar la preventa exclusiva para los fans de Aitana, y mañana, día 23, la preventa general y se ha desatado de nuevo la locura entre los fans para poder conseguir las entradas para poder verla en la capital aragonesa. Ya que, en la preventa de Santander Music ya se agotaron.
"Ha sido una locura conseguirlas. Tuve muchísima suerte, a las 10:58 me di cuenta de que ya se podía acceder a la fila de espera, así que entre al momento". Cuenta una fan zaragozana a este diario, que ya ha podido ver a la artista otra veces, la última, en su concierto en la capital española.
"A las 11 llegó el código de la preventa, justo cuando todo el mundo en redes estaba histérico porque no les llegaba. A las 11:05 ya era mi turno y metí el código lo más rápido que he podido en mi vida. Las entradas volaban, el sistema iba lentísimo y fue una lucha constante porque me quitaban todo el rato los asientos que seleccionaba". Relata el "tira y afloja" que ha tenido con la web, la cual estaba colapsada.
"Pero al final lo conseguí. No me lo creía: voy a ver a Aitana con su mejor trabajo hasta la fecha en mi Ciudad, Zaragoza". Dice emocionada, ya que, aunque ha sido un momento tenso para muchas personas, ella sí ha podido conseguir su entrada.
La catalana lo ha vuelto a hacer, y en menos de una mañana las entradas de la segunda preventa ya habían desaparecido, un auténtico "sold out" y una locura que se desata en Zaragoza.
