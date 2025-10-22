Aragón es de las comunidades autónomas que menos coopera con otros países este 2025

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) ha presentado este miércoles en las Cortes de Aragón su Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo 2025, en el que denuncia una “brusca caída” de los fondos públicos destinados en 2024 a la cooperación internacional, que experimentan un retroceso de 24 años y se sitúan a nivel del año 2000.

Así lo han expuesto el presidente de la FAS, José Ricardo Álvarez, junto a la vocal de Incidencia, María Jesús Sanz, durante su comparecencia ante la Comisión de Comparecencias de las Cortes.

En total, las 21 administraciones aragonesas donantes aportaron 5,57 millones de euros, la cifra más baja desde el año 2000, lo que equivale a un 0,06 % del gasto total conjunto, la mitad que hace dos años.

Según el estudio, elaborado a partir de los datos solicitados a 81 administraciones, la caída global de la ayuda asciende al 43 % respecto al año anterior. La FAS atribuye este “grave retroceso” principalmente a los recortes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, que redujeron su aportación un 70 % en 2024.

Aragón "se sitúa a la cola" en cuanto a la cooperación. Junto a Murcia y Madrid, es de las que menos ayuda internacional ofrecen en sus presupuestos autonómicos

“La voluntad política se expresa en el reparto de los recursos”, han señalado desde la organización, que lamenta que Aragón se sitúe ya “a la cola de España” junto a Murcia y Madrid, con un 0,02 % del presupuesto autonómico destinado a cooperación.

En este sentido, Álvarez ha informado de que el Gobierno autonómico ha pasado del 0,06 % de su presupuesto en 2023 al 0,02 % en 2024, mientras el Ayuntamiento de Zaragoza “retrocede al 0,10 %” tras una reducción progresiva desde 2020, lo que supone un recorte de un 70 % "de golpe", en el primer caso, y acumulado desde 2019 en el segundo.

Frente a este panorama, el informe subraya el compromiso de seis instituciones aragonesas que “mantienen viva la solidaridad internacional”: la Diputación de Zaragoza, que revalida su liderazgo destinando el 1,40 % de su gasto total —más de dos millones de euros—; el Ayuntamiento de Teruel, que aumenta sus fondos netos hasta el 0,52 %; Cariñena (0,56 %), El Grado (0,47 %), Jaca (0,41 %) y Sallent de Gállego, que se incorpora con un 0,36 % y se convierte en el municipio que más euros por habitante destina a cooperación.

'Volviendo' a los años 2000

En cuanto a los datos de 2025, ha avanzado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha reducido su aportación al 0,06 %, el Gobierno de Aragón mantiene los presupuestos prorrogados de 2024, por lo que repite el 0,02 %, y la Diputación de Zaragoza continúa por encima del 1,1 %, con previsión de aumentarlo a lo largo del año.

Por su parte, Sanz ha criticado además que el Plan Director de la Cooperación 2024-2027 "trabajado de forma participativa y aprobado por el Consejo Aragonés de Cooperación en febrero de 2024, duerme en un cajón”.

La vocal de Incidencia, quien ha calificado el momento actual como “un escenario de ataque sin precedentes a esta política pública” ha señalado el "brutal recorte de fondos, el incumplimiento de leyes y pactos, y la ruptura del consenso en torno a la cooperación”.

Según Sanz, Aragón “ha retrocedido 24 años” en esta materia con “gravísimas consecuencias” sobre las comunidades y familias de países como Nicaragua, Senegal, Tanzania, Haití o Bolivia, que “se han quedado sin apoyo para mejorar infraestructuras, sanidad, educación o agricultura familiar”.

La vocal ha denunciado también una “ideología que niega valores de humanidad y solidaridad” y que “rechaza a las personas pobres, culpando al pobre en lugar de combatir la pobreza” cuando, a su juicio, la cooperación internacional “es un imperativo ético y una inversión en paz y desarrollo”.

El informe recuerda que en 2024 la ayuda aragonesa llegó al menos a 42 países, concentrándose una cuarta parte de los fondos en Senegal, Palestina, Bolivia y Argelia

En materia de transparencia, la FAS ha denunciado que un 33 % de las administraciones consultadas “no han respondido a la demanda de datos”, aunque ha valorado la “alta transparencia” de la Diputación de Zaragoza y el Gobierno autonómico en la gestión de fondos.

Llamamiento a las Cortes de Aragón

Como propuesta, han solicitado “coordinar todas las ayudas de emergencia en el Comité Autonómico de Emergencias de Aragón” y “simplificar los procedimientos administrativos para permitir la participación de los municipios pequeños” al tiempo que han hecho un llamamiento a las Cortes para “ser firmes en apoyar e impulsar un alto el fuego duradero en Palestina y garantizar la entrada de ayuda humanitaria”, apelando a la “justicia, la rendición de cuentas y el respeto al derecho internacional”.

Por los grupos parlamentarios, desde el PP, Juan Pablo Artero ha negado que los recortes respondan a motivos ideológicos y los ha atribuido al “contexto internacional de contención del gasto”, defendiendo que “Aragón sigue comprometida con la cooperación en proporción a su capacidad económica”.

El socialista Sergio Ortiz ha reclamado al Ejecutivo autonómico “cumplir la ley y tramitar el VI Plan Director de Cooperación” mientras que , recordando que Aragón ha retrocedido “25 años” en esta materia mientras que desde Aragón–Teruel Existe, Pilar Puj ha denunciado el “recorte intolerable” del 75 % del Gobierno de Aragón y el 70 % del Ayuntamiento de Zaragoza, y ha pedido al PP “valentía para desmarcarse del yugo de Vox”.

Por CHA, Isabel Lasobras, ha criticado el “desmantelamiento progresivo” de la cooperación y ha criticado la influencia de un discurso “de primero los de aquí, profundamente insolidario”, en alusión a Vox.

Precisamente, el portavoz de Vox, Juan Francisco Vidal, ha advertido en contra de enviar fondos “a países que apoyan el terrorismo” y ha sostenido que “mientras uno de cada tres niños españoles está en riesgo de pobreza se destinan ayudas externas antes que a nuestros compatriotas necesitados”.

El PAR, a través de Alberto Izquierdo, ha expresado su “compromiso total” con el aumento de la financiación y ha asegurado que votará a favor de cualquier incremento en los próximos presupuestos porque, ha enfatizado, "el mundo termina un poco más allá de nuestras narices”.

Ojalá todos los fondos públicos tuviesen los mismos controles que los de cooperación María Jesús Sanz — Vocal de Incidencia

En respuesta a las críticas de Vox, Sanz ha defendido el rigor de los proyectos de cooperación: “Ojalá todos los fondos públicos tuviesen los mismos controles que los de cooperación”, ha negado que la FAS apoye dictaduras o legislaciones racistas, así como que están “completamente en contra de la sharia”. Ha criticado las “excusas” con las que se justifican los recortes y ha pedido a los grupos “negociar antes de las enmiendas” para evitar “poner a pobres contra pobres”.

Por su parte, el presidente de la FAS ha asegurado que las preocupaciones sobre el control de los fondos o la prioridad de las necesidades locales “también son las nuestras” y ha advertido que la cooperación supone apenas “el 0,0 y algo del presupuesto”, por lo que “no va a arreglar los problemas de aquí”. Ha defendido una “mejor ayuda”, más transformadora y sin condicionantes geoestratégicos, y reivindicado la cooperación descentralizada por su mayor eficacia y cercanía.