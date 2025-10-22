Chueca, sobre los presupuestos de Zaragoza: "Si Vox decide unirse a la izquierda y bloquearlos, la transformación de la ciudad podría verse paralizada"

El enésimo terremoto político provocado por la ultraderecha en el Pignatelli, hogar del Gobierno de Aragón, no parece que vaya a tener repercusiones directas en la plaza del Pilar. Como ya sucedió el pasado año, la situación podría derivar en un Ayuntamiento de Zaragoza con presupuestos municipales aprobados por PP y Vox por tercer curso consecutivo y con un Ejecutivo autonómico abocado a una segunda prórroga presupuestaria, lo que deja la comunidad al borde del adelanto electoral.

Tan solo 24 horas después de la polémica, desatada por los comentarios racistas y fascistas de un asesor de Vox en las Cortes que llevaron al presidente Azcón a exigir su cese y derivaron en un cruce de reproches que acabo con el asesor expulsado y la ultraderecha rompiendo relaciones con el PP, este miércoles la alcaldesa Natalia Chueca y el concejal Armando Martínez, de Vox, daban una rueda de prensa conjunta en Zamoray-Pignatelli para anunciar un proyecto de viviendas.

La regidora, junto a Martínez, eludía toda responsabilidad y echaba el balón al tejado de su socio preferente. "En Zaragoza siempre hemos intentado mantenernos al margen del ruido a nivel nacional y autonómico. Ahora, no sé qué indicaciones puede tener el grupo municipal de Vox, lo desconozco", ha comenzado diciendo, para añadir: "Como alcaldesa, voy a trabajar para tener unos presupuestos y evitar que la ciudad se pare. Si Vox decide unirse a la izquierda y bloquear unos nuevos presupuestos, el proyecto de transformación de Zaragoza podría verse paralizado. Tendrán que valorar si todo el esfuerzo de estos tres años merece la pena".

En ese momento, Chueca ha incidido nuevamente en que las nuevas cuentas serán "continuistas" y en que confía en la "responsabilidad" de Vox, pero ha insistido que no podía ir más allá y ha desviado la pregunta, directamente, hacia Martínez. "No puedo decir más porque no sé qué indicaciones pueden tener. No sé si tú quieres añadir algo más", ha sentenciado, dejando su turno de palabra al concejal que hoy le acompañaba.

"Por dejarlo claro, Vox siempre y en todo momento mira por el bienestar de los vecinos y las necesidades de la ciudad. La prueba es el día de hoy. Desde el inicio de la corporación, y también en la anterior (la del alcalde Azcón), exigíamos que se cumpliesen nuestras iniciativas y vemos que se van cumpliendo buena parte de ellas", ha expresado Martínez, recogiendo el guante. El edil también ha querido separar las dos administraciones.

"Vamos a trabajar con independencia de que en otras instituciones lleven otros ritmos. Estamos sentados, escuchamos al Gobierno y pedimos que se cumplan nuestras iniciativas", ha subrayado, para concluir dejando la puerta abierta a la interpretación: "Las conversaciones en otras instituciones veremos lo que suponen. A día de hoy, estamos donde estamos".

Incógnitas previas

La incógnita presupuestaria en la capital aragonesa no es nueva, ni siquiera de esta semana. La pasada, la concejala de Vox Eva Torres y el teniente de alcalde popular y edil de Presidencia, Ángel Lorén, anunciaron un nuevo acuerdo para bonificar al 95% la plusvalía de las herencias en segundas residencias, garajes y trasteros. Y ya entonces ambos separaron lo que sucede en el Pignatelli, en tensión constante desde la espantada de Vox del Ejecutivo autonómico en julio de 2024, de lo que pasa en el consistorio.

Este mismo martes, mientras se desataba toda esta polémica entre Azcón y los de Nolasco, en el salón de plenos municipal ambas formaciones, PP y Vox, aprobaban juntos las nuevas ordenanzas fiscales sin mayor debate que ese. Por la tarde, cuando el comunicado de la ultraderecha hizo saltar por los aires las cuentas autonómicas, desde el Gobierno de Chueca se limitaron a expresar lo que este miércoles ha desarrollado la alcaldesa, y desde el grupo que lidera Julio Calvo también insistieron en separar ambas instituciones, aunque admitiendo que la decisión final, como siempre, está en Madrid. Es decir, en Santiago Abascal.