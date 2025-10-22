Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Congreso Nacional de Polígonos Industriales celebrará su VIII edición en Zaragoza a finales de noviembre

La directora general de Promoción Industrial e Innovación, Mar Paños, ha participado en la presentación del congreso que estará centrado en la energía, el urbanismo y la gestión eficiente de este tipo de espacios

Presentación del octavo Congreso Nacional de Polígonos Industriales

Presentación del octavo Congreso Nacional de Polígonos Industriales / El Periódico

Zaragoza será la sede, entre el 20 y 21 de noviembre, del octavo Congreso Nacional de Polígonos Industriales. Organizado por la Confederación Española de Áreas Industriales (CEDAES) y la Federación de Polígonos Empresariales de Aragón (FEPEA), el evento reunirá a más de 250 profesionales del sector para debatir sobre energía, urbanismo y modelos de gestión innovadores.

La presentación oficial del congreso se ha celebrado en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, con la participación de Mar Paños, directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón que ha estado acompañada por los presidentes de Cedaes y Fepea, Pablo García-Vigón e Ignacio Almudévar, junto a Berta Lorente, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

En la presentación, Paños ha reconocido el valor de tener unas buenas áreas industriales “ya que es una de las claves para atraer inversiones y consolidar las ya existentes. Desde esta legislatura hemos puesto en marcha una nueva línea de ayudas para la mejora y modernización de áreas industriales porque si los polígonos no están bien no podrán retener a las empresas y atraer a las nuevas inversiones”.

El programa del congreso incluye visitas a áreas empresariales emblemáticas como Plaza, Mercazaragoza y la Terminal Marítima de Zaragoza, así como mesas redondas sobre energías renovables, urbanismo y gestión de espacios industriales. Además, se rendirá homenaje a las organizaciones que apoyaron a las áreas empresariales de Valencia tras la dana del año pasado.

Toda la información sobre el evento, el programa actualizado y las formas de participación están disponibles en congresocedaes2025aragon.com. Las actualizaciones se pueden seguir a través de los perfiles de LinkedIn de Fepea y Cedaes. Para entrevistas y más información, se puede contactar con Cepyme Aragón.

