¿Por qué va a cortarse el tráfico de la pasarela del Azud de Vadorrey?

La pasarela del Azud sobre el Ebro, que une los barrios de Las Fuentes y La Jota-Vadorrey, quedará cortada al tráfico peatonal y de vehículos de movilidad personal desde las 6.00 horas del próximo martes 28 de octubre y hasta como máximo las 18.00 horas del jueves 30 de octubre. El corte se debe a los trabajos de mantenimiento del Azud que acomete la empresa adjudicataria del contrato del servicio de mantenimiento y conservación de esta infraestructura hidráulica, Aquara SAU.

En concreto, dichos trabajos consistirán en la sustitución de los dos cilindros de la clapeta número 5 que se encuentran deteriorados, con el fin de que la compuerta pueda volver a funcionar en condiciones de normalidad. Para ello se requerirá la sustentación de la clapeta y la manipulación de cilindros mediante grúas y trabajos verticales. Por ello, estas actuaciones requieren el corte de la movilidad sobre la pasarela, para lo que ya se ha emitido la autorización por parte de la Oficina Técnica del Ciclo Integral del Agua y la solicitud remitida al Servicio de Movilidad para informarles.

La clapeta es una válvula de retención instalada para permitir el paso del agua en una dirección y bloquea su avance si intenta regresar. Su función es proteger contra el reflujo, por ejemplo, impidiendo que el agua del río entre en los aliviaderos durante crecidas, al tiempo que sí permite que el agua contenida salga.

La realización de la actuación de reparación antes descrita solo tendrá lugar si se dan simultáneamente los condiciones de un caudal circulante por el río que no sobrepase los 200 m3/s según predicción del SAIH del Ebro, y la velocidad del viento medida in situ mediante anemómetro sea inferior a 30 km/h.

Asimismo, se ha dado aviso de los trabajos a las Federaciones de Remo y Piragüismo, si bien la altura de la lámina de agua prácticamente no se verá afectada. Los técnicos municipales y de la empresa encargada del mantenimiento comenzarán a partir de mañana a colocar en la zona toda la cartelería y señalización de advertencia para que los usuarios de la pasarela sepan con antelación las fechas y horarios de esta actuación, tiempo en el que no podrá usarse por cuestiones básicas de seguridad.