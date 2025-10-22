Los espacios seguros atendieron a una víctima de agresión sexual y a un joven con conducta suicida durante los pilares
Una menor de edad denunció una agresión sexual en Valdespartera y otro tuvo que ser atendido con síntomas de ansiedad y conducta suicida por consumo de alcohol
Los espacios seguros unisex, hasta este año conocidos como Puntos Violeta, registraron dos asistencias durante las pasadas Fiestas del Pilar del Zaragoza. Una menor de edad denunció durante la madrugada del 11 de octubre una agresión sexual en el barrio zaragozano de Valdespartera, mientras que otro menor tuvo que ser atendido con síntomas de ansiedad y conducta suicida motivada por el consumo de alcohol. Ambas situaciones fueron atendidas por los servicios especializados tras activarse los protocolos previstos.
Estos espacios de la ciudad de Zaragoza actúan como punto de información y sensibilización para fomentar comportamientos saludables y libres de violencia. Tras conocerse los dos incidentes ofrecieron apoyo y asesoramiento a las víctimas, que fueron derivadas a las unidades especializadas pertinentes.
Los datos se han dado a conocer en la comisión de Políticas Sociales, donde PP y Vox han felicitado a la ciudadanía por su civismo y comportamiento. Las Fiestas del Pilar han marcado un punto de inflexión en la manera en la que el Ayuntamiento de Zaragoza aborda la prevención y la atención frente a la violencia y los riesgos en los espacios festivos. Durante la sesión, a petición de Vox, se ha analizado el número de asistencias totales, por evento y por tipología de delito, que recibieron estos puntos de seguridad.
El dato lo ha dado a conocer María Ángeles Orós, concejala de Políticas Sociales y Concejala Delegada de igualdad y Familia, quien ha comentado que estos espacios “son un modelo integral que promueve el ocio saludable y están libres de cualquier forma de violencia”.
Además, ha querido dar la enhorabuena a zaragozanos y visitantes, quienes disfrutaron de una de las mejores fiestas populares de España demostrando que “esta ciudad puede disfrutar con respeto y convivencia.
Disminución de robos y detenidos
La Policía Local de Zaragoza desplegó un importante dispositivo durante las fiestas, que se saldaron con 167 detenidos menos que en 2024. En total, se produjeron 73 detenidos, 277 asistencias a personas de forma directa, 343 decomisos y 543 denuncias por infracciones por incumplir diferentes ordenanzas municipales. El plan de seguridad de la Policía Nacional se saldó con 240 detenidos y las denuncias superaron las 1.500. Los datos totales reflejan que los robos disminuyeron un 80 por ciento con respecto a las fiestas de hace un año.
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
- Pistoletazo de salida a un maratón de obras que transformará Zaragoza
- El histórico bar de las Delicias con menús diarios por 13 euros: 'Comida casera y de calidad
- Toda una vida contemplando el Pilar desde los ventanales
- Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda
- Cerca de 50 administrativos llevan ante la Justicia de Aragón el concurso de méritos del Gobierno de Aragón
- Un mítico restaurante de Zaragoza cambia por completo y abrirá con un nuevo concepto