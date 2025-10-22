Los éxitos del deporte en Zaragoza: todas las ‘copicas’ para la Pilarica

Si de celebrar se trata, la plaza del Pilar no tiene parangón. Pero si además el motivo es un triunfo deportivo aragonés, el gran «salón de la ciudad» se convierte en un estallido de alegría y emoción no contenida para miles de zaragozanos.

No hay inicio de temporada sin que la plantilla al completo del Real Zaragoza haga la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar en busca de protección y guía para el nuevo año de competición. La tradición marca que no hay conquista deportiva, individual o de equipo, que no lo celebren en la plaza del Pilar y ofrezcan su triunfo a la Virgen del Pilar.

El Real Zaragoza a lo largo de su historia ha conquistado varios campeonatos, pero la más destacada fue la temporada 1963-1964 en la que lo conquistó todo. La edición de El Noticiero del 26 de junio de 1964 recogía el recibimiento que se hizo al equipo en la plaza del Pilar: «Un numeroso gentío se congregó ayer tarde en la plaza del Pilar para tributar cálido recibimiento a los jugadores del equipo de fútbol de Zaragoza, con motivo de su última victoria en Barcelona. Mientras todos los asistentes cantaban el Himno a la Virgen del Pilar, dos jugadores del equipo de fútbol del Zaragoza, entregaron los trofeos que habían alcanzado: Copa Ciudades en Feria; Copa de la Federación Portuguesa y Copa de la Feria de Valencia., que fueron depositados en el Camerín de la Virgen a los pies de la Santa Imagen. A la salida del templo, se reprodujeron las aclamaciones del público a los futbolistas de Zaragoza».

Cafú alza la Recopa de Europa en el balcón del ayuntamiento en 1995 / El Periódico de Aragón

Pero sin duda, la celebración que pervive en la retina de todos los aficionados es la conquista de la Recopa el 10 de mayo de 1995 en París. El Real Zaragoza fue recibido en Zaragoza en una celebración multitudinaria con miles de aficionados que abarrotaban la plaza del Pilar.

Con la explosión de las competiciones deportivas, más allá del fútbol, y la paulatina incorporación de las mujeres al deporte, los triunfos deportivos de los aragoneses han crecido exponencialmente y todos ellos han culminado en la plaza del Pilar. Las recientes campeonas de la Supercopa 2025 de baloncesto femenino, el Casademont hicieron vibrar la plaza del Pilar con la conquista de la Copa de la Reina en 2023. Y tantos otros triunfos…

Además de escenario principal para la celebración de los triunfos deportivos, la gran plaza del Pilar acoge todos los años multitud de actividades deportivas o aniversarios. Como el que celebró el CN Helios por su centenario, donde por un día, muchas familias enteras pudieron disfrutar de una gran cantidad de actividades deportivas en la plaza del Pilar. O la acogida del Open Zaragoza Lite Quest con el mejor baloncesto 3x3 de España, o la celebración con el Balonmano Dominicos, que recientemente se proclamó campeón de España en la modalidad de silla de ruedas.