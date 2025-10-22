Grandes protestas en la plaza del Pilar de Zaragoza: la reivindicación de derechos y de paz

La plaza del Pilar ha sido a lo largo de los años el espacio público de referencia para las concentraciones de las protestas y reivindicaciones más multitudinarias que se han celebrado en Zaragoza. En estas líneas, repasamos algunas de las más relevantes.

La manifestación de desagravio

Una de las primeras concentraciones de protesta más multitudinaria que se recuerdan y que la prensa de la época recogió con todo detalle es la que tuvo lugar tras el bombardeo en la plaza del Pilar el 3 de agosto de 1936, durante la Guerra Civil española. Esa madrugada se lanzaron cuatro bombas de enorme potencia sobre el templo; una cayó en el Ebro, otras dos sobre las cubiertas del templo y la cuarta se empotró en la plaza, frente a la Basílica del Pilar. Pero ninguna explotó. En la edición de El Noticiero del 4 de agosto de 1936, hablaban de «la manifestación de desagravio». El cronista escribía que «por la radio se dio noticia de que a las seis y media se formaría una manifestación de desagravio que, presidida por las autoridades, se trasladaría al Pilar para que el pueblo zaragozano hiciese una demostración de su amor a la Virgen del Pilar y de público desagravio por la traidora y salvaje ofensa inferida ()». Y terminaba su artículo: «La plaza del Pilar aparece imponente de público. Con decir que Zaragoza no ha presenciado en cincuenta años un espectáculo parecido está todo dicho».

La indignación del 15-M

El 17 de mayo de 2011, la plaza del Pilar comenzó a llenarse de tiendas de campaña en apoyo al 15-M de cientos de indignados que soñaban con un cambio en el rumbo de la política española. Dos días antes, el 15 de mayo de 2011 todo el país, y por extensión Aragón y su capital Zaragoza, estallaron contra el sistema tras años de penurias económicas que se cebaron con las clases populares. El movimiento pasó de la indignación a la institucionalización paulatinamente y, desde 2014, se incorporó a las diferentes instancias parlamentarias. El 25 de mayo, el campamento instalado en la plaza del Pilar de Zaragoza contaba ya con trescientas tiendas de campaña.

8-M Día Internacional de la mujer

Una de las manifestaciones con fecha fija en el calendario que se celebran todos los años en la plaza del Pilar es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Aunque a lo largo de los años ha ido cambiado el recorrido o las salidas de la manifestación, siempre culminan en la plaza del Pilar con la lectura de un manifiesto coral en la plaza del Pilar.

"Autonomía plena ya, trasvases, no"

El 23 de abril de 1993, Día de San Jorge, miles de ciudadanos se manifestaron por la autonomía plena de Aragón y contra el trasvase en Zaragoza. Fue una manifestación multitudinaria que según los organizadores de la marcha contó con 150.000 participantes. Ese día, los ciudadanos recorrieron pacíficamente el centro de Zaragoza hasta llegar a la plaza del Pilar, donde el entonces Justicia de Aragón, Emilio Gastón leyó un manifiesto y José Antonio Labordeta entonó el Canto a la Libertad. En la plaza se desplegó una bandera de Aragón de 3.000 metros cuadrados. Siete años después, el 8 de octubre de 2000, Zaragoza en pleno volvió a las calles para manifestarse en contra del proyecto del Plan Hidrológico.

Contra el terrorismo

La solidaridad y compasión de los aragoneses se ha puesto de manifiesto en cada uno de atentados terroristas que han sacudido España y Aragón, saliendo a la calle a manifestar su repulsa y unirse en el dolor y la indignación en la plaza del Pilar.

El 30 de enero de 1987 la banda terrorista ETA hizo estallar un coche bomba al paso de un autobús militar junto a la iglesia de San Juan de los Panetes. El vehículo se dirigía a la Academia General Militar. En el atentado fueron asesinados Manuel Rivera Sánchez, comandante ingeniero del Ejército de Tierra, y el conductor Ángel Ramos Saavedra. Otras 40 personas resultaron heridas. El 1 de febrero Zaragoza acogió una manifestación multitudinaria con unas 40.000 personas recorriendo las calles de la ciudad en señal de protesta con el lema «Zaragoza, por la paz y contra el terrorismo» que culminó en la plaza del Pilar.

Por desgracia, unos meses más tarde, el 11 de diciembre de 1987 la banda terrorista ETA cometió el atentado más sangriento de cuantos ha llevado a cabo en Aragón, asesinando en la casa cuartel de Zaragoza a 11 personas, con cinco niñas y un joven de 17 años entre las víctimas mortales. Más de 200.000 zaragozanos salieron a la calle para condenar el atentado y apoyar a las víctimas de la barbarie terrorista. Nuevamente, se volvió a portar la pancarta en la que se podía leer: «Zaragoza, por la paz contra el terrorismo».

Unos años más tarde, el 6 de mayo de 2001, la banda terrorista ETA acabó con la vida del diputado en las Cortes de Aragón y presidente del Partido Popular en Aragón, Manuel Giménez Abad. Al día siguiente, más de 350.000 personas se manifestaron en un clamor unánime contra el terror. Un año antes, el 20 de agosto, la misma banda acabó con la vida de los guardias civiles Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas en Sallent de Gállego.

La solidaridad de los zaragozanos también se puso de manifiesto en la marcha en repulsa del de los atentados el 13 de marzo de 2004 en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid, en los que fallecieron 192 personas. Según datos de la Policía, se llegaron a concentrar más de 400.000 personas en la plaza del Pilar y su entorno, lo que supone una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia de Aragón.

Unos años antes, el 13 de julio de 1997 el corazón de los españoles se estremeció con el asesinato de edil de Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. En esa ocasión, más de 200.000 personas llegadas de todos los puntos de Aragón se manifestaron en Zaragoza en repulsa por el crimen. Nuevamente, la ciudadanía hizo uso de su derecho a manifestarse y se dirigió a la plaza del Pilar, centro del alma de los aragoneses, a clamar por la paz.