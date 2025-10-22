Esta es la nueva tienda de moda que abre en GranCasa: la inaugura un cura y habrá descuentos

La transformación de GranCasa y su reinvención no tiene fin y sigue atrayendo nuevas tiendas y marcas. El gran cambio llegó hace unos años con el impulso a la zona de restauración en la planta alta del centro comercial del Actur y otro punto de inflexión llegó hace escasos meses con la apertura (con gran reforma incluida) del nuevo Primark, el segundo de la ciudad tras el de Puerto Venecia.

Ahora el local que ocupaba el Zara se ha dividido en dos partes, una para dar cabida a una firma femenina que ya estaba en el centro y que se reubica (Stradivarius) y otra masculina, que abrirá sus puertas este jueves.

Se trata de Álvaro Moreno, firma sevillana de moda masculina que no para de crecer y que lleva abiertas más de 70 tiendas en todo el territorio nacional. Destaca por su ropa joven pero que se adapta a rangos de edad muy amplios, por su apuesta por la moda de proximidad y los precios muy contenidos. Y el característico olor de sus tiendas también.

La tienda abrirá sus puertas este jueves y lo hará con una gran fiesta de inauguración que contará con un cura, un dj, picoteo y descuentos.

Será la tercera tienda que abra Álvaro Moreno en la capital aragonesa. La primera lo hizo en Puerto Venecia y la segunda en pleno Paseo Independencia.

Las prendas de ropa tendrán un descuento de un 15% como promoción inicial, un sacerdote bendecirá la tienda (práctica habitual de Álvaro Moreno) y habrá dj y picoteo para disfrutar del primer día. El acto tendrá lugar a las 13 horas.