El PP explica que sabía que ZeC sacaría la bandera palestina en el pregón del Pilar: "Les advertimos que sería bajo su responsabilidad"

Pese a que las aguas con la polémica en torno al nombramiento como hija predilecta de Zaragoza a la Casa Palestina de Aragón en las últimas Fiestas del Pilar bajan mucho más calmadas, Vox ha intentado volver a agitarlas este miércoles. Lo ha hecho en dos interpelaciones al concejal de Presidencia del ayuntamiento, el popular Ángel Lorén. En la primera, le preguntaban si el PP "pactó" con ZeC que estos sacasen una bandera palestina durante el pregón. La segunda, para insistir en que el nombramiento de la Casa Palestina "incumple" con el protocolo.

Lorén, lejos de rehuir la cuestión, ha reconocido que en los días previos, por lo "delicado" de la situación, sí mantuvieron conversaciones con ZeC, a quienes por cierto ha agradecido su comportamiento en reiteradas ocasiones. En una de ellas, el edil popular ha explicado que ZeC les habló de mostrar esa bandera, pero que "no se pactó". "Se les advirtió que, si lo hacían, sería bajo su responsabilidad. Y que si mostraban una, fuese la reconocida por la ONU", ha zanjado Lorén, en un tono de normalidad institucional.

Previamente, el edil popular ha explicado que lo que sí se acordó con ZeC en esas conversaciones fue que "no se mostrasen banderas en el pleno, por respeto institucional" y que "el tono de las intervenciones fuese en torno a la paz". Es decir, sin confrontar. Dos cuestiones que se cumplieron: "El comportamiento en ambas situaciones fue de absoluto respeto. Fue un acto que tuvo solemnidad". El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha reiterado tras esa respuesta que, a su juicio, la actitud del PP fue "absoltuamente irresponsable" y que expresa su "censura más acerbada y amarga" hacia el partido por ella.

Minutos después, Vox ha vuelto a insistir en que el nombramiento de la Casa Palestina, que ha calificado como "penoso", "incumplió el reglamento", y ha denunciado nuevamente el supuesto pasado "terrorista" del presidente de la institución, Ibrahim Abiat. Lorén ha querido recordarle a Calvo que "no debe cegarnos alguna información que puede llevarnos al equívoco" y ha recordado que en la llegada de Abiat a España intermediaron el Vaticano, el Gobierno de José María Aznar y la Autoridad Nacional Palestina. Asimismo, también le ha espetado que Abiat ha intervenido en numerosas ocasiones en el pleno, del cual es "asiduo", y que Calvo le ha agradecido sus palabras, cuestión que el propio portavoz de Vox ha admitido después.

Unas acusaciones de terrorismo que, por otra parte, tienen el único fundamento de la interpretación del Estado de Israel. Una interpretación que, como ha reseñado Suso Domínguez (ZeC), "Israel la hace con la flotilla y con todo aquel que no comulga con su régimen genocida". "Penoso es que se ausentaran del reconocimiento, que justifiquen un genocidio o que tengan una pataleta porque no fueran capaces de censurar a un hijo predilecto, como ya hicieron con Fernando Simón", ha sentenciado Domínguez.