Así fue el robo de la Pollería San Pablo: "Se fue merendado, porque se llevó dos galletas, y robado"
Así es la historia de este casi robo en una pollería de San Pablo, en Zaragoza, contado en sus redes sociales
En esta Pollería de la calle San Pablo de Zaragoza, una de las más famosas y además reconocidas en redes sociales con más de 5.000 seguidores en su Instagram, tuvieron un accidente la semana de su aniversario. Así lo cuentan a través de un reel que ya acumula más de 12 millones de visualizaciones.
La Pollería San Pablo, el pasado jueves 25 de septiembre, cuando ya estaba cerrado su local tuvieron un desafortunado incidente donde intentaron robarles. "Cuando salí, vi un gacho con una gorra, chandal y mirando hacia dentro". Pensaron que estaría mirando el cartel, pero no, "Es que dentro había otro, no sé cómo abrieron la puerta y estaban intentando robar la caja". Así lo explican en el vídeo que han grabado para sus seguidores en las redes sociales.
Las dos galletas y el ladrón robado
"Pues los confronte". Al ver lo que estaba pasando, la responsable del local intentó cerrar la puerta para que el ladrón no se escapará. "Le di un par de galletas, lo agarré de la camiseta, forcejeamos, le quité la sudadera, la camiseta y una bandolera y se fue".
"El muchacho vino a la pollería a robar, y se fue merendando, porque se llevó dos galletas, y robado". Aunque ahora lo relata con un toque de humor, así fue el final del suceso, cuando llegó la Policía pudieron reconocerlo gracias a lo que llevaba en su bandolera.
