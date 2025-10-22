¿Es Zaragoza una ciudad rica? Esto dice el INE

El término rico y pobre se puede emplear de muchas formas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) habla en sus últimos datos de rentas muy bajas, medio-bajas, medio-altas y muy altas. Una clasificación que permite comparar la situación de los habitantes a tenor de los últimos datos disponibles, es decir, de las declaraciones de la renta del último curso fiscal actualizado, 2023. Con dichas cifras en la mano, existen datos que dejan bien parada a la comunidad aragonesa, cuya renta media por habitante ha crecido un 15% desde 2020, año marcado por la pandemia.

Por municipios, al igual que sucede con los mismos números analizados recientemente por la Agencia Tributaria, los madrileños y barceloneses siguen liderando la tabla. Pozuelo de Alarcón (30.524 euros per cápita), Matadepera (26.720 euros) y Boadilla del Monte (26.668 euros) lideran un ranquin que, en el extremo opuesto, cierran tres localidades andaluzas: Iznalloz (8.399 euros per cápita), El Palmar de Troya (8.688 euros) y Huesa (8.825 euros).

Mientras, en las capitales, las tres aragonesas están por encima de la media nacional, que en 2023 quedó fijada en 15.036 euros por habitante. Zaragoza se sitúa en los 16.272 euros, Teruel en los 16.220 euros y Huesca en los 15.494 euros. La ciudad maña, además, sale bien parada respecto a otras grandes capitales como Málaga (13.847 euros per cápita), Sevilla (14.979 euros) o Valencia (16.121 euros), aunque sigue por debajo de las más pudientes como Madrid (19.632 euros), Barcelona (19.522 euros) o Bilbao (19.478 euros).

Pero la media no es el único indicador empleado por el INE, quien también analiza el porcentaje de secciones censales con rentas netas tanto muy bajas como muy altas en las distintas ciudades españolas. En este punto, las tres aragonesas sí salen muy reforzadas en la fotografía general, ya que apenas tienen zonas con una renta media muy baja. En Zaragoza solo suponen el 2,2%, algo más en Huesca (5,7%) y en Teruel directamente no hay.

Las ciudades autónomas de Melilla (31,8% de sus secciones censales tienen rentas muy bajas) y Ceuta (30,8%) lideran la tabla, con Alicante en tercer lugar (28,5%). Otras capitales similares a Zaragoza, a excepción de Bilbao (1,1%), tienen un porcentaje mucho mayor de zonas pobres: Sevilla (20,7%), Málaga (15,6%), Valencia (6,1%). Madrid (7,6%) también está por encima, al contrario que Barcelona (1,9%).

En el otro vértice del análisis se sitúan las grandes localidades con un mayor porcentaje de secciones censales con rentas netas medias por habitante "muy altas". San Sebastián (61,7%), Madrid (39,3%) y Barcelona y Bilbao (ambas un 33,7%) destacan sobre el resto, en un ranquin en el que Zaragoza, nuevamente, tiene un comportamiento moderado, con un 14,8% de sus zonas dentro de los más ricos.

En este dato, la capital aragonesa sí está por debajo de otras ciudades similares como Sevilla o Valencia (ambas por encima del 16%), mientras que Málaga está en el 9,4%. Las otras dos capitales de la comunidad, Teruel y Huesca, también tienen una media baja, del 9,1% y del 2,9%, respectivamente.