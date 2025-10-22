Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza denuncia a una empresa por una obra privada que ha obligado a talar un árbol

Ha resultado "gravemente dañado" cuando se realizada la reparación de una avería de gas

WhatsApp Image 2025 10 22 at 18.52.37

WhatsApp Image 2025 10 22 at 18.52.37 / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza denunciará a una empresa por una obra privada que ha obligado a talar un árbol, en la confluencia de las calles Pedro María Ric y San Vicente Mártir. El árbol ha resultado gravemente dañado al no protegerlo la empresa, que estaba realizando la reparación de una avería de gas en dicha zona. El consistorio hará la correspondiente reclamación "por la pérdida patrimonial que supone este ejemplar", han recalcado fuentes municipales.

En concreto, a este ejemplar le han seccionado completamente las raíces al hacer la zanja, "dejando totalmente desestabilizado el árbol y con un riesgo de caída inminente". Los técnicos de Parques y Jardines han solicitado la intervención de la Policía Local para que se persone en esta obra y comunique a la empresa el incumplimiento de las ordenanzas municipales de protección del arbolado urbano, levantando el atestado correspondiente.

Asimismo, ha habido que pedir apoyo de los Bomberos de Zaragoza para realizar el apeo urgente del árbol, ya que no se podía esperar a este jueves, para hacerlo con las contratas municipales, debido a lo expuesto que ha quedado el árbol y el consiguiente peligro de caída.

