Zaragoza invertirá 29,1 millones de euros para habilitar 125 nuevos pisos públicos en El Gancho

Zaragoza invertirá 29,1 millones de euros para habilitar 125 nuevos pisos en Zamoray-Pignatelli. Las obras ya están en marcha en 26 viviendas y los primeros vecinos podrían llegar a finales de 2026 si se cumplen los plazos previstos. En total, El Gancho proyecta ocho proyectos para elevar la construcción de vivienda pública en la ciudad hasta los 2.300 pisos gracias a las distintas políticas y planes públicos residenciales.

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, ha confirmado que la financiación para acometer la operación se reparte en dos partidas, una municipal y otra a través de fondos europeos. Obtener este tipo de financiación “es muy complicado”, ha asegurado. “La mayoría de los ayuntamientos renuncian a solicitarlos porque es difícil poder cumplir con las exigencias técnicas y los plazos. Sin embargo, desde Zaragoza Vivienda se ha asumido el reto que conlleva esta financiación. Es más complejo, pero es una forma de hacer más con menos dinero de los zaragozanos”, ha detallado tras reunirse con los vecinos de El Gancho.

En el caso de que la financiación externa no llegase, la idea del Ayuntamiento de Zaragoza es seguir adelante. “El proyecto verá la luz más rápido con estos fondos europeos y sería más lento si son propios, pero buscaríamos otras formas de financiación para que sea una realidad porque es lo que necesita la zona”, ha matizado Chueca.

La alcaldesa también ha incidido en que esa ayuda comunitaria necesaria podría estar ya al caer, dado que se están ultimando los detalles. Una vez concedida, la estimación para terminar las obras sería de 36 meses. Así está planificado: “Creemos que se va a poder resolver todo pronto.

Las 125 nuevas viviendas en el Casco Histórico cumplen un triple objetivo: dar respuesta a la necesidad de vivienda pública para los ciudadanos, regenerar el barrio empleando solares y edificios adquiridos y apostar por la revitalización de la zona gracias a la llegada de nuevos residentes.

Renta para acceder al alquiler

La alcaldesa ha matizado que aún desconocen cómo los interesados podrán acceder a una vivienda en la zona porque todavía están presentando los proyectos para obtener los mencionados fondos europeos. “Cuando acepten los proyectos trabajaremos para ver si hay alguna discriminación y los criterios de asignación de viviendas. El objetivo es que sean pisos para jóvenes, principalmente, con un alquiler asequible y que su presencia ayude a la regeneración de la zona. Los criterios aún no están fijados, los establecernos en los próximos meses conforme se acerque el plazo para la entrega de las viviendas”, ha reconocido.

Para la alcaldesa, aportar soluciones urbanísticas a la ciudad es una prioridad: “Intentamos ayudar con los problemas de vivienda y la regeneración de la zona para que los vecinos vean que este es el corazón del Zaragoza. No solo hemos cumplido ya con la renovación del Centro de Las Armas, sino también hemos incrementado el parque público y de nuevas viviendas. Es un ejemplo del compromiso y del trabajo que tenemos con la ciudad para que ayuden a que Zaragoza siga siendo referente en vivienda y en calidad de vida”.

Otras zonas de la ciudad

Esta semana, el consistorio también ha firmado un convenio con Arcosur, donde se van a poner en marcha más de 1.000 viviendas públicas, 18.000 en total. “Es otro ejemplo más de cómo este gobierno trabaja sin descanso para poder hacer lo que nunca antes se había hecho en una legislatura. Llevamos solo 27 meses, y en este tiempo más de 2.330 viviendas están en marcha o en licitación. Atendemos los desarrollos urbanísticos de barrios jóvenes como Arcosur, que ayudan a hacer crecer la ciudad, sin desatender y poniendo mucho esfuerzo en acompañar distritos históricos como Zamoray-Pignatelli”, ha concluido Chueca.