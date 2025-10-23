Más de 8.000 alumnos de Eso y Bachillerato se juntan en la plaza del Pilar para celebrar el Jubileo de la Educación

Más de 8.000 estudiantes de Eso y Bachillerato se han reunido hoy para celebrar el Jubileo de la Educación en la plaza del Pilar, bajo el lema 'Católicos en la Educación'. El encuentro fue programado a las 10 de la mañana por la Archidiócesis de la capital aragonesa, quienes ya preveían una participación en masa de la juventud de distintos centros educativos de la ciudad.

Muchos de estos jóvenes disfrutaban de esta peregrinación por todo el centro de Zaragoza mediante cánticos, mostrando pancartas en su marcha o simplemente hablando entre ellos. Algunos de ellos expresaban sus creencias, diciendo que la religión es "muy importante" tanto en la educación, como en su día a día. "He comulgado hace un año y creo que me confirmaré", comentaba un alumno de 12 años del colegio Cardenal Xavierre. Eso sí, no estaban muy familiarizados con la palabra 'Jubileo'.

Cientos de jóvenes se dan cita en la plaza del Pilar de Zaragoza para celebrar el Jubileo del mundo de la Educación. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Una compañera suya comentaba que ha hecho la asignatura religión "toda la vida" y que aunque muchos amigos suyos ya no crean, ella "va a seguir". Otros se han visto más en la obligación de asistir, por como dicen que se lo comunicaron en el colegio. Y la minoría, le ha pillado algo por sorpresa. "Me lo han recordado mis padres nada más levantarme y aquí estamos", aclara otro alumno de bachillerato.

El fin de esta jornada es recordar la importancia de la unidad que deben formar los colegios públicos, privados y concertados zaragozanos con las parroquias. Daniel Betrán, director general del Cardenal Xavierre, hacía hincapié en lo fundamental que es esta celebración para la educación religiosa. "Significa juntarnos y seguir los valores del evangelio, de fraternidad, de unión y de Jesús", comenta.

En cuanto a la organización de todos estos miles de adolescentes, se han dividido por grandes grupos en diferentes parroquias de la ciudad. "Nos hemos repartido los colegios para juntarnos 3 o 4 por las más cercanas. Después hemos quedado para vernos todos en la plaza del Pilar", una manera de reunir y fomentar la "cohesión" de toda esta comunidad cristiana. Incluso han disfrutado de una actuación en directo de la rapera religiosa Aisha.

Los puntos de reunión ha sido las siguientes parroquias: Nuestra Señora del Portillo, San Juan de la Cruz, Perpetuo Socorro, Santiago, San Miguel, Esperanza, Sagrado Corazón y Santa Engracia, San Braulio y Jesús Maestro.

Sobre las 13.00, este grupo del centro situado en la Plaza San Francisco ya volvían después de celebrar el Jubileo de la Educación.