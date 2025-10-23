El cementerio le cuenta un cuento a los más pequeños: definida la agenda cultural de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere que el cementerio deje de ser un lugar solo para el recuerdo y se convierta en un espacio para descubrir y disfrutar. A las puertas de la festividad de Todos los Santos, el camposanto, que se prepara para recibir a miles de visitantes, ha organizado una agenda cultural y educativa que busca acercarle a toda la ciudadanía, incluidos los más pequeños para que puedan ver la muerte sin miedo y la entiendan como parte de la vida

El cementerio ha reforzado este año su oferta de actividades culturales, ampliándola para atender a todo tipo de públicos y edades. Bajo el lema “También somos ciudad”, desde este mismo fin de semana será espacio de exposiciones, música, teatro, paseos culturales y otras propuestas.

Habrá visitas guiadas, talleres familiares, música y rutas temáticas que mostrarán su valor histórico y artístico. El objetivo es afrontar la muerte y conocer la historia de quienes descansan allí. Es una forma diferente de vivir estos días, desde el respeto y la curiosidad.

El 1 de noviembre está planteado para que los más pequeños de la casa acudan a pasar un rato diferente. El ayuntamiento celebrará el cuentacuentos ‘Mi vecina Enriqueta: cuento y taller de cometas’, de Olga Larrubia. Se celebrará en la plaza de la Paz (Entrada Cementerio Antiguo) a las 11.30 horas, y está dirigido a los menores a partir de 6 años y acompañados.

Ese día también habrá una actividad abierta a la ciudadanía bajo el nombre ‘Aquí dejo mi miedo’, que versa sobre la liberación de los miedos, dejándolos por escritos y atados con una cinta en el Árbol del Olvido. Esta actividad se celebra en el Cementerio de los Miedos, entrada Puerta Antigua (Andador B, Cuadro 6).

Amplia agenda cultural

En la Capilla Yarza, en el Cementerio Antiguo, desde este 24 de octubre y hasta el 2 de noviembre, de 9.30 a 13.30 horas y de 16:.30 a 18.30 horas, se podrá disfrutar de la exposición ‘Ángel Sanz Briz’, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

El primer sábado, ampliando y acercando el equipamiento al público más joven, se celebrará un ‘flashmob’ basado en ‘Thriller’, de Michael Jackson, organizado por la Academia de Baile La Almozara-ResisDance, que tendrá lugar en el Solar Cuadro 6, en el Cementerio Antiguo, a las 20.00 horas.

El teatro también volverá a escena con la ya tradicional representación de ‘Don Juan Tenorio’, por la Escuela Municipal de Teatro en la plaza del Voluntariado (entrada antigua del Cementerio) el 31 de octubre a las 19.00 horas. El Teatro Los Navegantes, el 1 de noviembre, de 11.00 a 13.30 horas, revivirá con su teatralización de personajes ilustres en la capilla de Ricardo Magdalena, el Mausoleo de Joaquín Costa, el Andador de Costa y la plaza Sanz Briz.

Se incluye también este año la ‘Fiesta de la Historia’, un proyecto de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Cementerio de Torrero, que hará una Ruta de la Historia de Mujeres Anónimas e Ilustres, a cargo de José Manuel González González (profesor de Historia de Unizar), que se celebra también el 31 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas.

El 1 de noviembre también es tradicional la música, por lo que a las 10.30 horas la Coral Club Social de empleados del Ayuntamiento de Zaragoza actuará en el Mausoleo a Joaquín Costa; a las 11.00 horas será el turno de la Banda Municipal junto al Monumento víctimas de la COVID, en la Plaza del Voluntariado; y a las 12.00 horas Javier Callen Jazz Dúo actuará en la plaza junto a Manzana 106, y el Grupo Vocal Enchiriadis lo hará en el Monumento a la Fosa Común.

Visitas a las capillas municipales

El patrimonio municipal del camposanto también se puede disfrutar con la Visita a las Capillas Municipales 2, 5, 10, 16, 18 y 20, que fueron restauradas en el andador A del Cementerio. Y de forma particular, quien quiera conocer más del camposanto, puede descubrir alguna de las rutas culturales señalizadas con cinco recorridos señalizados: Arte funerario, Personajes ilustres, Mujeres imborrables, Memoria histórica y Ruta medioambiental. La solicitud de folletos y libros de las rutas se puede hacer en la portería del Cementerio, o consultarlas en www.zaragoza.es.

Mientras, quien prefiera las rutas guiadas, tiene una amplia variedad con opciones distintas. En primer lugar, las visitas nocturnas llamadas ‘Una visita a los orígenes’, a la luz de los farolillos, para conocer el origen de la tradición de Todos los Santos a la vez que un poquito de historia del cementerio. Se disfrutará con esculturas, panteones y mausoleos y se entenderá mejor el significado de algunas representaciones artísticas. Se celebrarán los días 24, 25 y 26 de octubre, y el 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre, a las 19.30 horas.

El acceso se hace desde el punto de partida de la ruta, en la entrada del Cementerio Antiguo de Torrero, y es una actividad controlada con aforo limitado previa inscripción en www.zaragoza.es.