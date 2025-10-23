Fe, devoción y tradición: los actos religiosos que tienen lugar en la Plaza del Pilar

La plaza del Pilar con su catedral mariana es el punto neurálgico de las más importantes celebraciones religiosas de Zaragoza, donde se aúnan fe, devoción y la tradición de la Columna Sagrada que ha guiado al pueblo zaragozano a través de los siglos. Repasamos algunos de los acontecimientos religiosos más solemnes y multitudinarios que se celebran en este entorno privilegiado.

Rosario de Cristal y Rosario de la Aurora

Uno de los actos más emotivos que se celebran en las Fiestas del Pilar es la procesión del Rosario de Cristal conmemora cada tarde-noche del 13 de octubre, un evento religioso con dimensión histórica, artística, social y cultural cuyo origen se remonta al siglo XIX. En 1889 nació la Cofradía del Rosario que incorporó a la procesión del rezo del Rosario una serie de faroles portados por los fieles que simbolizan cada una de las partes de la oración del Rosario: los misterios, los padrenuestros, las avemarías, Los glorias y la letanía. También se incorporan las espectaculares carrozas de cristal emplomado, ideado todo ello por el prolífico Ricardo Magdalena. La procesión del Rosario de Cristal, dedicada a la Virgen del Pilar, es uno de los actos de fervor popular más emotivos y visuales de cuantos se celebran en la plaza del Pilar y su entorno.

En la madrugada del 12 de octubre también se celebra el Rosario de la Aurora, una celebración religiosa de la que se tiene constancia desde el siglo XVIII y que reúne a centenares de fieles que recorren las calles del centro de la ciudad desde la parroquia de San Pablo hasta la basílica del Pilar rezando todos los misterios del rosario.

Semana Santa: fe, devoción y tradición

La Semana Santa en Zaragoza, Fiesta de Interés Turístico Internacional, cuenta con más de 700 años de historia, 25 Hermandades, Cofradías y Congregaciones y algo más de 16.000 cofrades. Es única por los de más de 4.000 instrumentos que acompañan los pasos y procesiones por toda la ciudad. Y como no podía ser de otra manera, la plaza del Pilar se convierte en el punto neurálgico de algunos de los actos más emotivos de la Semana Santa zaragozana. Uno de ellos es la procesión del Santo Encuentro en la medianoche del Miércoles Santo que representa el momento en que la Virgen se encuentra con Jesús en la calle de la Amargura. Las cofradías de Jesús Camino del Calvario y la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores se dirigen desde sus respectivas sedes al punto de encuentro en la plaza del Pilar en un acto multitudinario cargado de fe, devoción y tradición.

El domingo de Resurrección se celebra la procesión del Encuentro Glorioso, cuyo acto central se celebra en la plaza del Pilar, donde se escenifica el Encuentro Glorioso entre Jesús Resucitado y su Madre, la Virgen María. Es un momento que miles de zaragozanos viven con intensa emoción. El repicar de campanas, tambores y jotas celebran el fin del duelo y la alegría pascual, lleno de emoción: las campanas repican, los tambores retumban con fuerza, se cantan y bailan jotas en un ambiente festivo que celebra el fin del duelo y el comienzo de la alegría pascual.

Otro acto multitudinario de la Semana Santa de Zaragoza es la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, la más larga de Zaragoza, en la que participan todas las cofradías y hermandades y tiene lugar la mayor concentración de tambores y bombos de toda España.

San Valero «rosconero y ventolero»

Desde 1992, cada 29 de enero, miles de zaragozanos peregrinan a la plaza del Pilar en busca de una porción de roscón y un vasito de chocolate que el Ayuntamiento ofrece por el día del patrón de la ciudad. La costumbre de comer roscón en San Valero se remonta según la tradición a la Edad Media, en la que los nobles ofrecían en ese día festivo los restos de sus banquetes a las personas con menos recursos. En la actualidad, se estima que durante este día se consumen entre 150.000 y 170.000 roscones. En la plaza del Pilar, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se llegan a repartir más de 600 porciones de un roscón que llega a medir hasta 600 metros de longitud.

Un Belén XXL

Por Navidad, la plaza del Pilar acoge desde 1972 un Nacimiento considerado en la actualidad como uno de los más espectaculares y sofisticados del país realizado con figuras de tamaño natural. Hasta entonces, el Belén municipal se instalaba en la plaza de España o en Independencia, pero ese año, a instancias del concejal de Festejos, Antonio Mur, y bajo el mandato del alcalde Horno Liria, se decidió su traslado a la plaza del Pilar. La amplitud de la plaza posibilitaba la instalación de un belén-atracción de grandes proporciones. Empezó con una superficie de apenas 30 metros cuadrados, nada que ver con los 1.200 que ocupan en la actualidad. Por Navidad, miles de zaragozanos se acercan a la plaza a contemplar el espectáculo de fe que culmina con la cabalgata de Reyes y el saludo de los Reyes Magos desde el balcón del ayuntamiento. El salón de la ciudad también acoge la celebración de Nochevieja, donde miles de zaragozanos celebran la entrada del nuevo año.