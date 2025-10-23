La Liga de la Tortilla vuelve a Zaragoza: estos son los participantes

La Liga de la Tortilla, organizada por la revista GASTRO, inicia el próximo 27 de octubre su VII edición para premiar la mejor tortilla de patatas de los bares y restaurantes de Zaragoza. El jurado de la organización decidirá entre 37 participantes qué local sirve habitualmente la mejor receta tradicional de este típico plato, para premiar no la innovación, sino la calidad. En paralelo, los ciudadanos podrán también catar las tortillas participantes con el acompañamiento de una copa de alguno de los vinos de la línea Garnacha Nueva de Cariñena.

Siguiendo su tradicional sistema de competición deportiva, los jurados de la Liga de la Tortilla, que se ha presentado hoy en Zaragoza, visitarán los establecimientos y evaluarán los pinchos y raciones que se sirven en enfrentamientos directos entre dos bares. El que tenga más puntuación pasará a la siguiente fase y el otro quedará eliminado, hasta decidir el ganador.

Los “aficionados” también pueden disfrutar de las mismas tortillas, buscando los bares competidores en la Liga de la Tortilla en la web de la organización o los carteles que identifican a los locales participantes. Las bases señalan que la misma receta debe estar disponible para todos los clientes, con la opción ideal de acompañarla de una copa de los tres vinos de “Garnacha Nueva de Cariñena”, una innovadora línea de vinos jóvenes, frescos y ligeros (11º) que reinterpretan su variedad autóctona y emblemática con un estilo vibrante y actual.

Tres rondas y una gran final

Tras esta primera semana de pretemporada, la primera fase del concurso se desarrollará la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, y en ella los locales se agruparán por zonas de proximidad. Cada participante tendrá señalada la tortilla con la que compite. En cualquier momento, entre las 10 y las 12:30 horas, entre tres y seis jurados, sin identificarse antes, pueden pasar a dar su veredicto, puntuando diferentes criterios, entre los que se encuentran, la jugosidad de la tortilla, la presentación, el sabor y la temperatura; así como la atención al público.

De esta fase pasarán 16 establecimientos, dos por grupo, a la siguiente ronda, del 3 al 9 de noviembre. De la misma manera, pasarán ocho a los octavos, entre el 10 y el 16 de noviembre. La gran final se disputará en vivo, en una fecha y lugar aún por determinar, y en ella los cuatro “supervivientes” cocinarán su tortilla a la vista del público y el jurado decidirá el ganador, que además podrá representar a Zaragoza en campeonatos de tortilla de ámbito regional o nacional.

Así, la Liga de la Tortilla, de la mano de la Denominación de Origen Cariñena, reivindica la calidad y vigencia de uno de los platos más tradicionales y queridos de la gastronomía española: huevos, patata, aceite de oliva y, opcionalmente, cebolla.

Estos son los participantes

GRUPO A

Cabuchico. Monasterio Roncesvalles, 68. 50002. 976 397 074. Cierra domingo tarde y lunes.

Monasterio Roncesvalles, 68. 50002. 976 397 074. Cierra domingo tarde y lunes. Mercado Puerta Cinegia. Pl. España. Coso, 35, 1ª planta. 50003. 876 672 311. No cierra.

Pl. España. Coso, 35, 1ª planta. 50003. 876 672 311. No cierra. El Caballo Blanco. Pl. San Miguel, 51. 50001. 976 221 492. No cierra.

Pl. San Miguel, 51. 50001. 976 221 492. No cierra. La Brasa de Andrés. Avda. de Madrid, 164. 50017. 976 955 252. No cierra.

GRUPO B

Bar Don Policarpo. Coso, 144. 50002. 976 392 880. Cierra domingos tarde.

Coso, 144. 50002. 976 392 880. Cierra domingos tarde. Kentya. Avda. Gómez Laguna, 82. 50012. 976 939 300. No cierra.

Avda. Gómez Laguna, 82. 50012. 976 939 300. No cierra. Verdechulo. Pl. José María Forqué, 14. 50004. 976 021 175. Cierra domingos tarde.

Pl. José María Forqué, 14. 50004. 976 021 175. Cierra domingos tarde. El Cocinero de Miralbueno. Pl. Lagos Azules, 8. 50011. 976 050 058. Cierra lunes.

Pl. Lagos Azules, 8. 50011. 976 050 058. Cierra lunes. Club de Empleados del Banco de Santander. Camón Aznar, 4. 50004. 976 445 913. Cierra sábados y domingos.

GRUPO C

Bar-Vas. Cortes de Aragón, 1. 50005. 637 715 742 Cierra lunes.

Cortes de Aragón, 1. 50005. 637 715 742 Cierra lunes. Morrofino. Pablo Casals, 2-4. 50018. 876 008 930. Cierra domingos.

Pablo Casals, 2-4. 50018. 876 008 930. Cierra domingos. Cadillac. Verónica, 10. 50001. 976 397 074. No cierra.

Verónica, 10. 50001. 976 397 074. No cierra. Son de Luz. Miguel Servet, 9. 50002. 876 161 512 Cierra tardes de lunes, martes y miércoles.

Miguel Servet, 9. 50002. 876 161 512 Cierra tardes de lunes, martes y miércoles. Castiza. Dr. Horno, 26. 50004. 651 798 031. Cierra domingos y lunes.

GRUPO D

Maza Etxea. Manuel Lasala, 44. 50006. 976 351 852. Cierra lunes.

Manuel Lasala, 44. 50006. 976 351 852. Cierra lunes. + Albarracín. Pl. del Carmen 1-2-3. 50004. 976 158 100. No cierra.

Pl. del Carmen 1-2-3. 50004. 976 158 100. No cierra. Casa Arriazu Tasca. Gil de Jasa, 14-16. 50006. 976 232 473. Cierra sábados y domingos.

Gil de Jasa, 14-16. 50006. 976 232 473. Cierra sábados y domingos. La Cava. María Zambrano, 30. 50018. 976 074 789. No cierra.

María Zambrano, 30. 50018. 976 074 789. No cierra. Mestiso. Cinegio, 2. 50003. 876 093 262. No cierra

GRUPO E

El Truco. Estébanes, 2. 50003. 976 055 753. Cierra martes y domingos tarde; tortilla, de 12 a 6 horas.

Estébanes, 2. 50003. 976 055 753. Cierra martes y domingos tarde; tortilla, de 12 a 6 horas. Boulevardier. Francisco Vitoria, 25. 50008. 976 925 888. No cierra.

Francisco Vitoria, 25. 50008. 976 925 888. No cierra. Santa Fé. Cabezo Buenavista, 9. 50007. 976 021 404. Cierra sábados y domingos.

Bar de tod@s. Dr. Horno, 27. 50004. 976 100 409. Cierra sábados y domingos.

GRUPO F

La Bocca. Madre Vedruna, 6. 50008. 976 218 018. Cierra domingos.

Madre Vedruna, 6. 50008. 976 218 018. Cierra domingos. Bar La Romareda. Bretón, 3. 50005. 625 978 685. Cierra lunes.

Bretón, 3. 50005. 625 978 685. Cierra lunes. El Candelas. Maestro Mingote, 3. 50002. Lunes y martes, no hay tortilla.

Maestro Mingote, 3. 50002. Lunes y martes, no hay tortilla. Semana Fantástica. Lacarra de Miguel, 27. 50008. 679 721 088. Cierra lunes. El domingo no hay tortilla.

Lacarra de Miguel, 27. 50008. 679 721 088. Cierra lunes. El domingo no hay tortilla. De Rechupete. Avda. Gómez Laguna, 6. 50009. 976 095 763. Cierra domingos.

GRUPO G

Bar La Viña. Arzobispo Apaolaza, 23. 50009. 976 353 609. Cierra domingos.

Arzobispo Apaolaza, 23. 50009. 976 353 609. Cierra domingos. Asador La Junquera. Cno. Fuente de la Junquera, 120. 50012. 976 560 662. No cierra.

Cno. Fuente de la Junquera, 120. 50012. 976 560 662. No cierra. Extrem. Avda. Pablo Gargallo, 15. 50003. 661 145 743. Cierra lunes.

Avda. Pablo Gargallo, 15. 50003. 661 145 743. Cierra lunes. Neutro Tapas. Santiago, 12. 50003. 876 544 288. De Viernes a domindo, desde las 11.30 horas.

GRUPO H

Zeppelin Café. La Paz, 7. 50007. 607 161 020. Cierra sábados y domingos.

La Paz, 7. 50007. 607 161 020. Cierra sábados y domingos. El Cocinero de Goya. Julián Gállego, 40. 50018. 976 733 872. No cierra.

Julián Gállego, 40. 50018. 976 733 872. No cierra. Nómada. Pº Fernando El Católico, 37. 50006. 876 007 577. Cierra domingos.

Pº Fernando El Católico, 37. 50006. 876 007 577. Cierra domingos. Doña Tapa. Coso, 56. 50001. 611 882 840. Cierra domingo y lunes tarde.

Coso, 56. 50001. 611 882 840. Cierra domingo y lunes tarde. Bocatería Milo. Pº Sagasta, 37. 50008. 640 725 923. Cierra domingos tarde y lunes.