La guerra McDonald’s - Burger King vuelve a Zaragoza: volverán a tener dos locales pegados

La cadena de comida rápida ya cuenta con 10 establecimientos en la capital aragonesa

Paula Marco

Zaragoza dijo adiós hace una semanas a uno de los McDonald's más históricos de la ciudad. La cadena de restaurantes de comida rápida cerró para siempre el local del centro comercial del Carrefour del Actur que llevaba activo desde mayo de 1990, hace 35 años. Este lugar comercial fue uno de los más boyantes de la capital aragonesa junto al Augusta, que ahora se encuentra en plena decadencia.

Aunque este adiós ha supuesto un varapalo para algunos zaragozanos que acudían a diario hasta allí, el gigante norteamericano ha puesto sus ojos en uno de los lugares más transitados de la capital aragonesa para completar una oferta gastronómica de lo más variada.

Nueva apertura en Puerto Venecia

Puerto Venecia reforzará su apuesta por la gastronomía con un nuevo McDonald’s. El local elegido por la cadena de comida rápida se encuentra en la zona de restauración del centro, entre el Burger King y la bolera. Esta es una de las mejores ubicaciones del centro comercial debido a la gran afluencia de público que pasan por allí a diario. Aunque todavía no se sabe la fecha exacta de la apertura, todo hace indicar que habrá a finales de 2025 o principios de 2026.

La puerta del local ya luce desde hace unos días con un cartel enorme y revelador de la apertura del gigante norteamericano. "¿Alguien ha dicho McDonald’s? Próxima apertura", se puede apreciar. Este será el segundo restaurante de la cadena de comida rápida en Puerto Venecia. El otro se encuentra ubicado en la zona exterior del complejo, junto al acceso a la Z-40.

McDonald's mantiene diez restaurantes abiertos en Zaragoza: Plaza Imperial, Los Enlaces, Puerto Venecia (serán 2 con esta apertura), Coso, La Almozara, Plaza Utrillas, La Torre Outlet, Grancasa, Azucarera en San Juan de la Peña y el Paseo Sagasta.

