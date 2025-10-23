La movilidad en Zaragoza cambia de rumbo: nuevos hábitos que desafían al uso del coche

Zaragoza registra cada día 1,7 millones de desplazamientos entre coches, furgonetas de reparto, autobuses, bicis y patinetes y peatones. La pandemia marcó un antes y un después, y el miedo al contagio del covid motivó un importante cambio en los hábitos de todo el mundo, individualizando los desplazamientos e impulsando la movilidad personal, con las bicis y los patinetes eléctricos a la cabeza. Un cambio positivo que, sin embargo, no acaba de desbancar al coche privado, el más contaminante.

Según el informe 'Indicadores Urbanos 2025' publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 47% de los zaragozanos sigue utilizando el vehículo privado para desplazarse por la ciudad, principalmente para llegar al trabajo. La buena noticia es que no son más que en los últimos años y el número de coches que van y vienen cada día son prácticamente los mismos que hace una década, según este informe. Si ahora representan el 47,1% de los desplazamientos (últimos datos de 2021), hace diez años la cifra era del 46,9%. Prácticamente la misma.

Muy significativo resulta el porcentaje de hombres y mujeres que utilizan el coche en la capital. La diferencia invita a la reflexión porque el 58,2% de ellos siguen optando por el vehículo privado, mientras que ellas representan el 35,2%. Una cuestión de género que tiene mucho que ver con el empleo, puesto que la industria que rodea el anillo de Zaragoza está muy masculinizada y todavía hay muchas empresas deben reforzar el transporte colectivo.

Pero en un momento en el que cambio climático ya está haciendo de las suyas, con tormentas torrenciales que anegan pueblos, granizadas que arrasan campos y olas de calor que ahogan, es vital que el ciudadano y las instituciones den un paso adelante y apuesten por la sostenibilidad. En ello está el Ayuntamiento de Zaragoza, que aspira a ser una de las 100 ciudades climáticamente neutras en 2030, un horizonte que le obliga a facilitar los desplazamientos sostenibles mejorando su red de autobús urbano y tranvía y el carril bici.

El transporte público gana fieles

A tenor de la evolución que se ha registrado en la última década, siempre según los datos publicados por el INE, cada vez se producen más desplazamientos a pie y en transporte público. Zaragoza, por su extensión, facilita los paseos, lo que ha motivado que en los últimos 10 años se hayan incrementado hasta un 11,4% hasta alcanzar el 20,6%.

Son más mujeres las que se mueven andando (un 24,9% frente a 16,4% de los hombre) y también son más las que eligen el tranvía o el autobús para desplazarse, un 34% frente al 13,2% de hombres. El uso del transporte público ha aumentado en los últimos años, un 6,7% según los datos del INE. De hecho, según los datos del ayuntamiento zaragozano, en 2024 los usos del bus y el tranvía crecieron un 7,7% hasta los 125 millones de validaciones, frente a las 116 de 2023. En 2019, año previo a la pandemia, fueron 124 millones.

Más tiempo para los trayectos

Resulta llamativo que se ha incrementado de forma considerable el tiempo que destinan los zaragozanos a los desplazamientos. Hasta 44,6 minutos de media para llegar al lugar de destino, 21 minutos más que hace una década. Un incremento que puede deberse a los trayectos que se realizan hasta los polígonos que rodean la capital, donde se concentra un importante volumen de puestos de trabajo.

Si uno compara la situación de Zaragoza con la media española, la capital aragonesa sale ganando porque se utiliza menos el coche (5 puntos por debajo) y se utiliza más el transporte público (7 puntos). También se opta más por ir andando hasta el destino.