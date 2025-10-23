Penúltimo golpe al lambanismo en el PSOE Zaragoza: Eduardo Cariñena le arrebata el Rabal a Horacio Royo

El PSOE aragonés, pese a que Pilar Alegría fue ratificada como secretaria general en el congreso del pasado mes de marzo, sigue en su proceso de renovación orgánica. Entre mayo y junio fue el turno de las secretarías provinciales, con Rafael Guía (Teruel), Fernando Sabés (Huesca) y Teresa Ladrero (Zaragoza) como nombres propios, y ahora es el turno de las agrupaciones locales. En la capital aragonesa, a expensas de cumplir con el compromiso de crear una agrupación única de "gran ciudad", los distintos distritos han ido renovando (o reafirmando) a sus respectivos líderes, casi todos sin oposición, a excepción del Rabal, único distrito en el que había dos candidaturas.

Conde Aranda ha sido el hogar de una asamblea de militantes, cerrada a los medios, que han votado ampliamente por Eduardo Cariñena, asesor del grupo municipal socialista, como nuevo secretario local del distrito, imponiéndose así a Horacio Royo por 56 votos a 26. Royo es uno de los concejales en el equipo de Lola Ranera, además de presidente de la junta de Distrito del propio Rabal, y una de las últimas voces lambanistas que quedaban en Zaragoza. De hecho, apoyó la precandidatura de Darío Villagrasa, que finalmente fue retirada y dejó a Alegría como única candidata a relevar al ya fallecido Javier Lambán.

Se trata de un movimiento político que, más allá del alcance práctico que pueda tener, guarda un importante simbolismo. Royo ostentaba dicho cargo desde 2018, año en el que se creó la agrupación local del Rabal de la que, por cierto, también forma parte Ranera, portavoz en el ayuntamiento y que brindó un apoyo muy sonado a Alegría en su candidatura. Sea como fuere, la socialista ha preferido no hacer declaraciones a este diario, al considerar que el protagonismo debía ser para ambos candidatos.

"Ha pasado lo previsible, hemos trabajado hasta el último momento porque hubiese un acuerdo pero no ha sido posible. Estoy orgulloso de haber defendido lo que siempre he defendido, pero entiendo que estoy en una posición legítimamente minoritaria", ha expresado Royo a este diario nada más concluir la asamblea, antes de tender la mano al nuevo secretario general y alabar el "tono excelente" en el que se ha desarrollado el cónclave. Misma sensación tenía respecto al tono Cariñena, quien ha declarado que la agrupación sale con "unidad de acción". Su proyecto, dice, busca "dinamizar la agrupación".

Conviene señalar también que Royo es uno de los ediles con más peso en lo que va de legislatura, ostentando la portavocía en temas troncales como Urbanismo e Infraestructuras y estando dentro de consejos de sociedades con participación municipal como Zaragoza Alta Velocidad. Además, el concejal forma parte de la ejecutiva de Ladrero en el comité provincial, siendo responsable de Acción Electoral y Coordinación Política, puesto que mantendrá.