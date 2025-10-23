Zaragoza contará con tres nuevas líneas de bus: estos son los días, horarios y recorridos

El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha el dispositivo especial para la celebración de Todos los Santos, una cita en la que miles de ciudadanos visitan el cementerio de Torrero para recordar a sus seres queridos. Un año más, el refuerzo del transporte público centra las miradas de los zaragozanos. El propio consistorio recomienda acudir al camposanto en autobús para evitar retenciones y aglomeraciones en los accesos principales y minimizar la presencia de vehículos particulares.

Desde este sábado 25 de octubre, el ayuntamiento activará ya los refuerzos en el servicio de autobús, con la línea circular C1 entre la plaza de Las Canteras y el Cementerio, que se mantendrán durante todo el dispositivo, incrementándolo los días 1 y 2 noviembre con tres autobuses de más.

El Día de Todos los Santos será cuando mayor refuerzo se realice. Además de la C1, se reforzarán las líneas 33 (Delicias-Pinares de Venecia), 34 (estación-cementerio) y 39 (Pinares de Venecia-Vadorrey). También estarán operativas tres líneas especiales que harán de lanzadera desde distintos puntos de la ciudad:

Línea LAN: su recorrido es del cementerio al Parque de Atracciones . Prestará servicio todo el fin de semana del 1 y 2 de noviembre desde la apertura al cierre del parque.

. Prestará servicio todo el fin de semana del 1 y 2 de noviembre desde la apertura al cierre del parque. Línea CE: su recorrido es desde la calle de Miguel Servet con la calle Asalto hasta el cementerio . Prestará servicio el día 1 de noviembre de 7.30 a 15.40 horas. El bus pasará por la avenida de San José, Lapuyade, Paseo Cuellar, Fray Julián Garcés y el cementerio.

. Prestará servicio el día 1 de noviembre de 7.30 a 15.40 horas. El bus pasará por la avenida de San José, Lapuyade, Paseo Cuellar, Fray Julián Garcés y el cementerio. Línea CEM: su recorrido es desde la Puerta del Carmen al cementerio. Prestará servicio el día 1 de noviembre de 7.30 a 15.30 horas. El bus pasará por el paseo de Pamplona, paseo de Sagasta, paseo Cuellar, Fray Julián Garcés y cementerio.

Bajo la coordinación del área de Urbanismo, el consistorio ha reforzado también los servicios para que los ciudadanos puedan disfrutar de este momento del año tan esperado. Es la hora de visitar y recordar a familiares y seres queridos, por lo que el consistorio pretende que puedan hacerlo de la mejor manera posible.

Accesos adicionales

El plan municipal incluye también la ampliación de horarios y la habilitación de accesos adicionales. El complejo funerario abrirá sus puertas de 6.30 a 23.00 horas, mientras que las naves de Brigadas funcionarán de 7.00 a 14.00 horas. El servicio de portería y préstamo de escaleras, muy solicitado en estas fechas, atenderá al público de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas.

En cuanto a los accesos peatonales, tanto la puerta principal como la de la Plaza de la Paz permanecerán abiertas de 7.00 a 21.00 horas, y la entrada al tanatorio por la Cruz de los Caídos (Fray Julián Garcés) estará operativa desde las 6.30 hasta las 23.00 horas.

Los días 24, 25, 26 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre, se abrirán accesos peatonales adicionales, de 8.00 a 18.30 horas. Dos serán por el Tercer Cinturón, uno por el andador de la Fosa Común y el último por el andador B.

El acceso de vehículos principal será por Fray Julián Garcés, abierto también de 6.30 a 23.00 horas. A ello se suma un acceso adicional por la zona sur, operativo en las mismas fechas, condicionado al estado de los caminos y a la coordinación entre Conservación de Infraestructuras y la Policía Local.

En el interior del recinto se diferenciarán las zonas nueva y antigua, así como el acceso de las personas que acudan a entierros y funerales estos días. Además, se reservará una de las calzadas de aparcamientos para los vehículos.

Venta de flores

Por otra parte, el Ayuntamiento ha autorizado dos puestos de venta ambulante de flores, que estarán ubicados en la zona del aparcamiento junto a la entrada de la parte antigua del cementerio. Estos puestos apoyarán la venta de los tres quioscos permanentes situados junto a la entrada principal.