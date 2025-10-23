Los universitarios de Ciencias de la Salud se suman a la campaña de vacunación de la gripe: "Es importante para protegernos a todos"

La campaña de vacunación contra la gripe, covid y VRS sigue su curso. Hoy ha sido el turno de los estudiantes de distintas ramas de la salud en Zaragoza que están haciendo o van a hacer en los próximos meses sus prácticas en hospitales, para precisamente inmunizar a las personas más vulnerables a estos virus respiratorios. Esta es una doble vía para proteger a estos dos sectores de la sociedad, aseguran desde el rectorado de la Universidad de Zaragoza.

Es la cuarta edición en la que se incluyen a estudiantes del ámbito sanitario en el plan de vacunación y son cada vez más alumnos los que se vacunan, ahora que también lo hacen los estudiantes de Medicina y Enfermería los de Fisioterapia, Trabajo Social o Terapia Ocupacional.

La accesibilidad y la cercanía del hospital Clínico Lozano Blesa con las facultades de los grados sanitarios ha hecho que este centro sea la sede que acoja y reparta estas vacunas otro año más.

En torno a las 10.45 horas los primeros jóvenes ya se ponían a la cola para recibir el o los pinchazos correspondientes. Elsa, Laura y Gema son estudiantes de cuarto curso del grado de Medicina y las tres han acudido al hospital universitario para ponerse las dos dosis: gripe y covid. Aunque Elsa tiene dudas si le van a dejar ponerse las dos ya que contrajo el coronavirus recientemente.

Con el frío y el viento ya presentes por momentos, la joven ve como "superimportante" esta jornada de vacunación para proteger a las personas más mayores y vulnerables. "Es una labor que deberíamos hacer toda la sociedad", apunta. Laura subraya esta importancia en su caso, que son estudiantes las cuales hacen prácticas en un hospital y "están en contacto" con este sector de la población. "Prevenir contagios de estas enfermedades respiratorias es fundamental, más cuando en la asignatura de neumología nos acercan a este tipo de pacientes". Su compañera Gema coincide con las dos, "a ellas pueden no afectarles tanto estos virus, pero a los más vulnerables sí".

Alejandro, de segundo de Enfermería, no puede estar más de acuerdo con esta última, esto debido a que él se pone la vacuna también por los virus que puede llevar a su círculo más cercano. "En casa somos familia numerosa especial y de vez en cuando toca ir a ver a los abuelos, por lo que tenemos cuidado", asegura. "Es importante por crear esta inmunidad colectiva no sólo en ti, sino en todos", reflexiona el estudiante, quien empieza prácticas en el hospital Clínico mañana.

Unos alumnos zaragozanos de Ciencias de la Salud recibiendo explicaciones del personal del hospital Clínico Lozano Blesa / LAURA TRIVES

Lucía, estudiante de quinto de Medicina también se ha vacunado aunque empieza las prácticas en el segundo cuatrimestre. La joven "lo ha llevado bien" y ha pasado turno bastante rápido a su criterio. "Antes de nada me han preguntado si algún pinchazo me había sentado mal alguna vez y como no era el caso no había ningún problema", salvo el matiz de que al ponerse las dos, la del covid se la han puesto en el brazo izquierdo al ser diestra, ya que puede doler "un poco".

Algunos, más aprensivos a las vacunas y a las agujas, han tenido momentos de bajón tras recibir las dosis, entre ellas una compañera de Lucía. "Ya nos había avisado que se podía marear, pero está perfecta, no hay de que preocuparse", tranquiliza, mientras conversaba con ella en las sillas de la sala de espera.

Veíamos a la mayoría recibir por parte del personal del hospital alguna chuchería incluso alguna pieza de fruta para el nivel del azúcar, o beber agua nada más haberse puesto las vacunas.